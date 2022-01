Η Όπρα Γουίνφρεϊ ανέλαβε την παραγωγή ντοκιμαντέρ για τον θρύλο του Χόλιγουντ, Σίντνεϊ Πουατιέ

Η Όπρα Γουίνφρεϊ θα είναι παραγωγός ντοκιμαντέρ για την Apple με θέμα τον θρύλο του Χόλιγουντ, Σίντνεϊ Πουατιέ.



Ο Πουατιέ, ο οποίος ήταν ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 94 ετών.



Σύμφωνα με το Deadline, η Apple ετοιμάζει το ντοκιμαντέρ για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό εδώ και πάνω από έναν χρόνο με την Όπρα Γουιίνφρεϊ να είναι εκτελεστική παραγωγός μέσω της Harpo Productions και της Network Entertainment και τον Ρέτζιναλντ Χάντλιν να σκηνοθετεί.



Ο Πουατιέ κέρδισε Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 1964 για την ταινία «Lilies Of The Field». Επιπλέον, ήταν υποψήφιος για άλλα δύο Όσκαρ, 10 Χρυσές Σφαίρες και έξι BAFTA. Χαιρετίστηκε ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες αστέρες της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Πουατιέ πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Guess Who’s Coming to Dinner», «In The Heat Of The Night», «To Sir, With Love», «Sneakers», «The Defiant Ones» και A Raisin In The Sun. Εκτός από ηθοποιός με υψηλές διακρίσεις, ο Πουατιέ ήταν επίσης σκηνοθέτης, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα και πρεσβευτής.



Το 1974 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' και έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα το 2009.



Η οικογένεια του Πουατιέ συμμετέχει στο πρότζεκτ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής του. Σε ανακοίνωση μετά τον θάνατό του η οικογένεια σημειώνει ότι «δεν ήταν μόνο ένας λαμπρός ηθοποιός, ακτιβιστής και ένας άνθρωπος με απίστευτο ταλέντο και σθένος, ήταν επίσης ένας αφοσιωμένος και στοργικός σύζυγος, ένας υποστηρικτικός και λατρευτός πατέρας και ένας άνθρωπος που έθετε πάντα την οικογένεια πάνω από όλα».

