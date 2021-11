Η Τζέιν Κάμπιον θα τιμηθεί με το βραβείο Σκηνοθέτης της Χρονιάς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς

Η Τζέιν Κάμπιον θα τιμηθεί με το βραβείο Σκηνοθέτης της Χρονιάς για το έργο της στο «The Power of the Dog» από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, που θα πραγματοποιηθεί στις 6-17 Ιανουαρίου.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Σάβατζ του 1967 η ταινία «The Power of the Dog» με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ως τον ιδιοκτήτη φάρμας, Φιλ Μπέρμπανκ με συμπεριφορά μοχθηρή και βάναυση.

Ο αδερφός του Τζορτζ, (Τζέσι Πλέμονς) παντρεύεται κρυφά μια νεαρή χήρα (Κίρστεν Ντανστ) με έναν γιο, τον Πίτερ (Κόντι Σμιτ ΜακΦι). Ο Μπέρμπανκ αρχίζει να διεξάγει πόλεμο εναντίον της κουνιάδας του και του Πίτερ.

Η ταινία «The Power of the Dog» σηματοδοτεί την επιστροφή της Τζέιν Κάμπιον στη σκηνοθεσία ταινιών μεγάλου μήκους μετά από 12 χρόνια παύσης. Με το ντεμπούτο της, την ταινία «The Piano» έγινε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και μία από τις επτά μόνο γυναίκες που προτάθηκαν για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

«Η Τζέιν Κάμπιον δημιούργησε για άλλη μια φορά ένα κινηματογραφικό αριστούργημα με την τελευταία της ταινία "The Power of the Dog"» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς, Χάρολντ Μάτσνερ. «Αυτό το δράμα φυσιολογίας που διαδραματίζεται σε ένα γουέστερν σκηνικό, ζωντανεύει το μυθιστόρημα του Τόμας Σάβατζ με εκπληκτικό έργο από το σύνολο του καστ».

Το βραβείο Σκηνοθέτης της Χρονιάς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς έχει απονεμηθεί στους Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιαρίτου, Στιβ ΜακΚουίν, Αλεξάντερ Πέιν, Τζέισον Ράιτμαν, Κουέντιν Ταραντίνο και Κλόε Ζάο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ