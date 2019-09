Η Τζούλι Άντριους θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) θα απονείμει στη Τζούλι Άντριους το τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας της- Lifetime Achievement Award.



Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι η Τζούλι Άντριους θα παραλάβει το βραβείο στο γκαλά, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2020 στο Λος Άντζελες.



Στην πολυετή καριέρα της η Αγγλίδα ηθοποιός με καριέρα στο Χόλιγουντ και στο Μπρόντγουεϊ κέρδισε βραβείο Όσκαρ το 1965 για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Mary Poppins». Επίσης, πρωταγωνιστούσε στο «The Sound of Music» (Η Μελωδία της Ευτυχίας) και στο «The Princess Diaries» (Το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας).



Η Άντριους έχει λάβει βραβείο Grammy για το σύνολο της καριέρας της. Επίσης, κέρδισε δύο Grammys για τη μουσική του «Mary Poppins» και για το άλμπουμ της «Julie Andrews Collection of Poems, Songs and Lullabies».



Η 83χρονη ηθοποιός θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο του AFI, το οποίο στο παρελθόν έχει απονεμηθεί στους Μελ Μπρουκς, Ρόμπερτ ΝτεΝίρο, Αλ Πατσίνο, Μέριλ Στριπ και Ντένζελ Ουάσινγκτον.



Στο Φεστιβάλ Βενετίας εφέτος η Τζούλι Άντριους παρέλαβε τον τιμητικό Λέοντα.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ