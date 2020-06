Κάννες 2020: Η λίστα με τις 56 ταινίες του εφετινού ακυρωμένου Φεστιβάλ

Μπορεί το Φεστιβάλ των Καννών να ακύρωσε τη διεξαγωγή του για εφέτος λόγω της πανδημίας, ωστόσο ανακοίνωσε μερικούς από τους τίτλους των ταινιών που θα συμμετείχαν στην εφετινή διοργάνωση. Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Τιερί Φρεμό, το Φεστιβάλ θα δώσει τη «σφραγίδα» του (Cannes 2020) σε αυτές τις ταινίες, δηλώνοντας έτσι τη στήριξη του σε νέες και αναγνωρισμένες φωνές του κινηματογράφου.

Εφέτος, σύμφωνα με τον Φρεμό, κατατέθηκαν 2.067 ταινίες, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις περσινές 1.845 υποβολές. Από τις 56 ταινίες, οι 16 είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες δημιουργούς και οι 15 αποτελούν κινηματογραφικά ντεμπούτα.

Στη χθεσινή παρουσίαση των ταινιών (3/6), ο Τιερί Φρεμό μαζί με τον πρόεδρο του φεστιβάλ, Πιερ Λεσκούρ, ανακοίνωσε τις 56 ταινίες που θα προβάλλονταν φέτος στις Κάννες, με την υπόσχεση πως κάποιες από αυτές θα προβληθούν ως μέρος της δράσης «Κάννες 2020» σε άλλα φεστιβάλ του φθινοπώρου, όπως αυτό του Σαν Σεμπαστιάν ή της Βενετίας.

«Είναι μια λίστα με περίπου 50 ταινίες, όμως δεν μοιάζει με τα προγράμματα άλλων ετών. Εννοώ πως δεν υπάρχει ένα φιλμ που ανοίγει και ένα φιλμ που κλείνει τη διοργάνωση. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, όμως δεν το βάζουμε κάτω. Φτιάξαμε μια λίστα ταινιών αρκετά διασκεδαστική μπορώ να πω. Εφέτος θα συνοδεύσουμε και θα στηρίξουμε τις ταινίες σε κινηματόγραφους, φεστιβάλ, ψηφιακά και βεβαίως μέσω του Τύπου» δήλωσε ο Φρεμό.

Ανάμεσα στις ταινίες που ανακοινώθηκαν χθες – και οι οποίες δεν χωρίζονται στα γνωστά τμήματα του Φεστιβάλ (Διαγωνιστικό, Ένα Κάποιο Βλέμμα, Εκτός Διαγωνιστικού, Μεταμεσονύκτιες και Ειδικές προβολές)-, συναντάμε την τελευταία ταινία του Γουές Άντερσον «The French Dispatch», το «Ammonite» του Φράνσις Λι, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βίγκο Μόρτενσεν «Falling», το «Soul» της Pixar, τα νέα φιλμ των Τόμας Βίντεμπεργκ («Another Round»), Φρανσουά Οζόν («Summer Of 85») , Ναόμι Καβάσε («True Mothers»), καθώς και το «Peninsula» του Σανγκ-χο Γιέον.

Αναλυτικά οι 56 ταινίες που παρουσίασε ο Τιερί Φρεμό:

The Faithful- (Σκηνοθέτες που έχουν ξαναβρεθεί στις Κάννες)

The French Dispatch του Γουές Αντερσον (Αμερική)

Summer Of 85 του Φρανσουά Οζόν (Γαλλία)

True Mothers της Ναόμι Καβάσε (Ιαπωνία)

Lovers Rock του Στιβ ΜακΚουίν (Μ. Βρετανία)

Mangrove του Στιβ ΜακΚουίν (Μ. Βρετανία)

Another Round του Τόμας Βίντερμπεργκ (Δανία)

DNA της Μαϊγουέν (Γαλλία/Αλγερία)

Last Words του Τζόναθαν Νόσιτερ (Αμερική)

Heaven: To the Land of Happiness του Ιμ Σανγκ-σου (Νότια Κορέα)

Forgotten We'll Be του Φερνάντο Τρουέμπα (Ισπανία)

Peninsula του Σανγκ-χο Γιέον (Νότια Κορέα)

In the Dusk του Σαρούνας Μπάρτας (Λιθουανία)

Home Front του Λικάς Μπελβό (Βέλγιο)

The Real Thing του Κότζι Φουκάντα (Ιαπωνία)

The Newcomers- (Σκηνοθέτες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ)

Passion Simple της Ντανιέλ Αρμπίντ (Λίβανος)

A Good Man της Μαρί Καστίγ Μανσιόν-Σαρ (Γαλλία)

Les Choses Qu’on Dit, Les Choses Qu’on Fait του Εμανουέλ Μουρέ (Γαλλία)

Souad της Αϊτέν Αμίν (Αίγυπτος)

Limbo του Μπεν Σάροκ (Μ. Βρετανία)

Red Soil του Φαρίντ Μπεντούμι (Γαλλία)

Teddy των Λούντοβικ και Ζοράν Μπουκέρμα (Γαλλία)

Sweat του Μάγκνους Φον Χορν (Σουηδία)

February (Fevrier) του Κάμεν Κάλεβ (Βουλγαρία)

Ammonite του Φράνσις Λι (Μ. Βρετανία)

Un Medecin de Nuit του Ελί Γουαζμάν (Γαλλία)

Enfant Terrible του Οσκαρ Ρέλερ (Γερμανία)

Nadia, Butterfly του Πασκάλ Πλαντ (Καναδάς)

Here We Are του Νιρ Μπέργκμαν (Ισραήλ)

An Omnibus Film- (Μια Ταινία Ανθολογία)

Septet: The Story of Hong Kong των Αν Χούι, Τζόνι Το, Τσούι Χαρκ, Σάμο Χουνγκ, Γιουέν Γου-Πινγκ και Πάτρικ Ταμ (Χονγκ Κονγκ)

The First Features- (Τα Σκηνοθετικά Ντεμπούτα)

Falling του Βίγκο Μόρτενσεν (Αμερική)

Pleasure της Νίντζα Τίμπεργκ (Σουηδία)

Shalom της Σαρλέν Φαβιέ (Γαλλία)

Memory House του Ζοάο Πάουλο Μιράντα Μαρία (Βραζιλία)

Broken Keys του Τζίμι Κεϊρούζ (Λίβανος)

Ibrahim του Σαμίρ Γκουεσμί (Γαλλία)

Beginning της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι (Γεωγρία)

Gagarine των Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουίλ (Γαλλία)

16 Printemps της Σουζάν Λεντόν (Γαλλία)

Vaurien του Πίτερ Ντουρουντζίς (Γαλλία)

Garcon Chiffon του Νικολά Μορί (Γαλλία)

Should the Wind Fall της Νόρα Μαρτιροζιάν (Αρμενία)

John and the Hole του Πασκουάλ Σίστο (Αμερική)

Striding Into the Wind του Γουέι Σουτζούν (Κίνα)

The Death of Cinema and My Father Too του Ντάνι Ρόζενμπεργκ

Ντοκιμαντέρ

The Billion Road του Ντιέουντο Χαμαντί (Δημοκρατία του Κονγκό)

Truffle Hunters των Γκρέγκορι Κέρσο και Μάικλ Ντουεκ (Αμερική)

9 Jours a Raqqa του Ξαβιέ ντε Λοζάν (Γαλλία)

Κωμωδίες

Antoinette Dans les Cevennes της Καρολίν Βινιάλ (Γαλλία)

Les Deux Alfred του Μπρινό Πονταλιντές (Γαλλία)

The Big Hit του Εμανιέλ Κουρκόλ (Γαλλία)

L’ Origine du Monde του Λοράν Λαφίτ (Γαλλία)

Le Discours του Λοράν Τιράρ (Γαλλία)

Animation

Aya and the Witch του Γκόρο Μιγιαζάκι (Ιαπωνία)

Flee του Γιόνας Πόχερ Ράσμουσεν (Δανία)

Josep του Ορέλ (Γαλλία)

Soul του Πιτ Ντόκτερ (Αμερική)