«Killers of the Flower Moon»: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε

Μετά την πρώτη και μοναδική τους συνεργασία το 2013 στην ταινία «Wolf of Wall Street», οι Λεονάρντο ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε συναντιούνται ξανά στο καινούριο φιλμ «Killers of the Flower Moon».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 19 Απριλίου του 2021 και αναμένεται να διαρκέσουν 7 μήνες, ωστόσο έχουμε μια πρώτη ιδέα για την ερμηνεία του Ντι Κάπριο, μέσω φωτογραφιών από τα σετ, μαζί με τη συμπρωταγωνίστρια του Lily Gladstone.

Με πλατφόρμα τα Apple Studios και σκηνοθεσία και παραγωγή του Μάρτιν Σκορσέζε, το «Killers of the Flower Moon» βασίζεται στο best seller του David Grann και διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920 στο Osage Nation της Αμερικής. Ημερομηνία για την πρεμιέρα δεν έχει δοθεί ακόμα από την Apple, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας αναμένεται στα τέλη του 2021 ή στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Μαζί με τον Leonardo DiCaprio, θα εμφανιστούν και ο Robert De Niro, ο τραγουδιστής Sturgill Simpson και πολλοί ακόμα.