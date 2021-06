Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 10 Ιουνίου 2021

Mε επτά νέες ταινίες και δύο κλασικές επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα.

Ξεχωρίζουν το γαλλικό θρίλερ μυστηρίου «Μόνο Αυτοί Είδαν τον Δολοφόνο», το βιογραφικό δράμα «Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Μπίλι Χόλιντεϊ» και το παιδικό animation παραμύθι της Ντίσνεϊ «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος». Ωστόσο ας δούμε και τις εννέα ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Μόνο Αυτοί Είδαν τον Δολοφόνο» του Ντομινίκ Μολ

Εν μέσω χιονοθύελλας, το αυτοκίνητο μιας πλούσιας Παριζιάνας, βρίσκεται σε έναν ερημικό δρόμο στο βουνό, έξω από ένα χωριό, με την ίδια άφαντη. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν αποδίδουν, με το μυστήριο της εξαφάνισής της να αγγίζει τις ζωές και τα καλά κρυμμένα μυστικά πέντε ανθρώπων…

Seules les Betes

Θρίλερ μυστηρίου, γαλλογερμανικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Ντομινίκ Μολ, με τους Ντενίς Μενοσέτ, Λορ Καλαμί, Νάντια Τερεσκίεβιτς, Νταμιέν Μπονάρ, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Μπίλι Χόλιντεϊ» του Λι Ντάνιελς

Η Μπίλι Χόλιντεϊ στοχοποιήθηκε από το FBI, το οποίο θεώρησε εμπρηστικό το «Strange Fruit», ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για τον ρατσισμό στις ΗΠΑ και την καταπίεση των μαύρων. Εστιάζοντας στη εξάρτησή της από ουσίες δόθηκε εντολή σε έναν μαύρο αστυνομικό, τον Τζίμι Φλέτσερ να παρακολουθήσει και να συλλάβει τη Χόλιντεϊ...

Την τραγουδίστρια υποδύεται η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο Άντρα Ντέι.

The United States vs. Billie Holiday

Βιογραφικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Λι Ντάνιελς, με τους Άντρα Ντέι, Τρεβάντε Ρόουντς, Γκάρετ Χέντλουντ, Λέσλι Τζόρνταν, Νατάσα Λιόν κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«Αυτοί που Εύχονται τον Θάνατό μου»: Μια καταιγιστική ταινία δράσης με την Αντζελίνα Τζολί

Η βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί (Girl, Interrupted, Maleficent) πρωταγωνιστεί στην καταιγιστική περιπέτεια που σκηνοθετεί ο υποψήφιος για Όσκαρ Τέιλορ Σέρινταν (Hellor High Water, Wind River). Μία ιστορία καταδίωξης, ενηλικίωσης, επιβίωσης και εξιλέωσης, μία πυρετώδης ταινία δράσης γεμάτη αγωνία και ανατροπές με φόντο μία πυρκαγιά που καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμα της.

Σύνοψη

Η Χάνα (Αντζελίνα Τζολί), μία αλεξιπτωτίστρια δασοπυροσβέστρια, προσπαθεί να ξεπεράσει τις τρεις ζωές που δεν κατάφερε να σώσει από τη φωτιά και βρίσκει παρηγοριά στον πόνο που η ίδια προκαλεί στον εαυτό της. Όταν, όμως, εμφανίζεται ξαφνικά ο Κόλιν (Φιν Λιτλ), ένας νευρικός έφηβος μέσα στα αίματα, πρέπει να διασχίσει μαζί του χιλιόμετρα στο πυκνό δάσος. Αντιμέτωποι με φονικές καταιγίδες, που τρομάζουν ακόμα και την εκπαιδευμένη Χάνα, δεν έχουν ιδέα τι άλλο τους περιμένει: δύο αδίστακτοι εκτελεστές στα ίχνη του Κόνορ και μία ανελέητη πυρκαγιά που θα τους βρει κατά μέτωπο. Καθώς βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στα δύο δεινά, πώς θα μπορέσει η Χάνα να σώσει τον Κόνορ και τον ίδιο της τον εαυτό;

Σκηνοθεσία: Τέιλορ Σέρινταν

Σενάριο (βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Μάικλ Κορίτα): Μάικλ Κορίτα, Τσαρλς Λίβιτ, Τέιλορ Σέρινταν.

Πρωταγωνιστούν: Αντζελίνα Τζολί, Φιν Λιτλ, Νίκολας Χουλτ, Τζον Μπέρνταλ, Τάιλερ Πέρι, ΈιντανΓκίλεν

Διάρκεια: 1 ώρα και 40 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Παγιδευμένοι των Φρέντερικ Λούις Χβιντ και Άντερς Όλχολμ

Ένας νεαρός μετανάστης πεθαίνει υπό άγνωστες συνθήκες μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Οι ομοεθνείς του ξεσηκώνονται σε ένα υποβαθμισμένο γκέτο στη Δανία. Δύο αστυνομικοί στέλνονται για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Οι μετανάστες πυρπολούν το αυτοκίνητό τους και οι αστυνομικοί παγιδεύονται στο γκέτο. Ένας νεαρός μετανάστης έρχεται να τους βοηθήσει, όμως ο ένας από τους δύο αστυνομικούς αποδεικνύεται ρατσιστής και βίαιος. Θα μπορέσουν άραγε να τη βγάλουν καθαρή;

Shorta

Αστυνομική περιπέτεια, δανέζικης παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Φρέντερικ Λούις Χβιντ και Άντερς Όλχολμ, με τους Τζέικομπ Λόμαν, Σάιμον Σιρς, Ταρέκ Ζαγιάτ, Ντάλφι Αλ-Τζαμπούρι κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος

Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουμάνδρα, δράκοι και άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Με την απειλή των μοχθηρών δαιμόνων Drunn, οι δράκοι θυσιάστηκαν για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια μετά, οι δαίμονες επανεμφανίστηκαν και η Ράια, μια νέα και γενναία πολεμίστρια, είναι αποφασισμένη να βρει τον τελευταίο δράκο που θα της σώσει μια και καλή. Στο ταξίδι της αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι πέρα από τη μαγεία των δράκων, χρειάζεται και πίστη για να σωθεί η ανθρωπότητα.

Raya and the Last Dragon

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικάνικης παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Ντον Χολ, Κάρλος Λοπέζ Εστράντα, Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Άνθρωπος που Πούλησε το Δέρμα του» της Κάουτερ Μπεν Χάνια

Ένας Σύριος που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο Λίβανο θα επιτρέψει σε έναν καλλιτέχνη να του μετατρέψει την πλάτη σε έργο τέχνης. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ευρώπη να βρει την αρραβωνιαστικιά του και να ζήσει επιτέλους ελεύθερα. Θα γνωρίσει φήμη και δόξα αλλά είναι πραγματικά ελεύθερος τώρα που ως έργο τέχνης είναι υποχρεωμένος να ξοδέψει τη ζωή του εκθέτοντας την πλάτη του σε μουσεία ανά τον κόσμο;

The Man Who Sold His Skin

Tυνησιακή ταινία, σκηνοθεσία Κάουτερ Μπεν Χάνια με τους: Γιάχια Μαχάινι, Κόεν Ντε Μπόου, Ντέα Λιάνε, Μόνικα Μπελούτσι'.

Δείτε το τρέιλερ:

«Tom & Jerry»: Oι αιώνιοι αντίπαλοι των Χάνα και Μπαρμπέρα επιστρέφουν!

Το θρυλικό δίδυμο, οι αιώνιοι αντίπαλοι, οι διαχρονικοί Τομ και Τζέρι των Χάνα και Μπαρμπέρα επιστρέφουν με μία θεαματική μείξη κλασικού κινούμενου σχεδίου με live action, σε νέες περιπέτειες που εκτυλίσσονται στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Αυτή τη φορά, οι δύο ξεκαρδιστικοί ήρωες έρχονται στο προσκήνιο με μία ταινία που θα τους αναγκάσει να κάνουν το αδιανόητο: να συνεργαστούν για να σώσουν την κατάσταση!

Η ευφάνταστη ταινία μένει πιστή στο υπερβατικό και ξεκαρδιστικό κλίμα των κλασικών καρτουνίστικων χαρακτήρων και επιστρατεύει ένα λαμπερό καστ για να πλαισιώσει το κυνήγι του αιώνα. Πρωταγωνιστούν οι Κλόι Γκρέις Μόρετζ (“Ανυπόφοροι Γείτονες 2”, “Η Οικογένεια Άνταμς”), Μάικλ Πένια (“Cesar Chavez”, “Οδηγός Διαπλοκής”, “Ant-Man”), Ρομπ Ντιλέινι (“Deadpool 2”, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Κόλιν Τζοστ (“Οδηγός για Singles”, “Saturday Night Live”) και Κεν Τζoνγκ (“Τρελά Πλούσιοι”, “The Hangover”, “Transformers 3”). Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τιμ Στόρι (“Fantastic Four”, “Think Like A Man”, “Barbershop”), ενώ το σενάριο υπογράφει ο Κέβιν Κοστέλο, βασισμένος, φυσικά, στους χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Γουίλιαμ Χάνα και Τζόζεφ Μπαρμπέρα.

Σύνοψη

Μία από τις πιο απολαυστικές έχθρες στην ιστορία αναζωπυρώνεται όταν ο Τζέρι μετακομίζει στο καλύτερο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης λίγο πριν «τον γάμο του αιώνα», αναγκάζοντας την απεγνωσμένη διοργανώτρια εκδήλωσης, την Κέιλα (Κλόι Γκρέις Μόρετζ), να προσλάβει τον Τομ για να τον ξεφορτωθεί. Η επακόλουθη μάχη ανάμεσα στη γάτα και το ποντίκι απειλεί την καριέρα της, τον πολυαναμενόμενο γάμο και την υπόληψη του ξενοδοχείου. Σύντομα,, όμως ένα μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει, όταν αναλαμβάνει δράση ένας φιλόδοξος και ραδιούργος υπάλληλος, ο χειρότερος αντίπαλος όλων.

Σε σκηνοθεσία: Τιμ Στόρι και σενάριο: Κέβιν Κοστέλο

Πρωταγωνιστούν: Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικλ Πένια, Ρομπ Ντιλέινι, Κόλιν Τζοστ, Παλάβι Σάρντα, Τζόρνταν Μπόλγκερ, Πάτσι Φέραν, Νίκι Τζαμ, Μπόμπι Καναβάλε, Κεν Τζονγκ

Στα ελληνικά ακούγονται: Χρήστος Θάνος, Φοίβος Ριμένας, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Ελισσαίος Βλάχος, Βασίλης Μήλιος, Γιώργος Σκουφής, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Θοδωρής Σμέρος, Μελίνα Κατσακούλη, Σοφία Καψαμπέλη, Σταύρος Σιούλης, Ηρώ Ελένη Μπέζου, Χρήστος Πλαΐνης, Μαρία Θρασυβουλίδη

Δείτε το τρέιλερ:

«Σε Έναν Έρημο Τόπο» με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ σε επανέκδοση

Ένας δύστροπος, κυνικός και σχεδόν ξοφλημένος χολιγουντιανός σεναριογράφος κατηγορείται για φόνο. Μια γοητευτική γειτόνισσα του παρέχει σωτήριο άλλοθι, αλλά όταν τον γνωρίζει καλύτερα αρχίζει να έχει τις αμφιβολίες της.

In a Lonely Place



Φιλμ Νουάρ 1950

Διάρκεια: 94'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Νίκολας Ρέι με τους: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Γκλόρια Γκράχαμ, Φρανκ Λόβτζοϊ

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Ροζ Πάνθηρας» με τους Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, Κλαούντια Καρντινάλε σε επανέκδοση

Ο γκαφατζής Γάλλος επιθεωρητής Κλουζό ταξιδεύει ως τη Ρώμη για να στήσει παγίδα σ’ έναν διαβόητο κλέφτη ο οποίος ετοιμάζει μια παράτολμη ληστεία: την αρπαγή του πανάκριβου διαμαντιού Ροζ Πάνθηρας.

The Pink Panther



Κωμωδία 1963

Διάρκεια: 115'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπλέικ 'Έντουαρντς με τους: Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, Κλαούντια Καρντινάλε.

Δείτε το τρέιλερ: