Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 22 Αυγούστου 2019

«Κάποτε… στο Χόλιγουντ» του Ταραντίνο με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ

Η ένατη ταινία του ευφυούς σκηνοθέτη και σεναριογράφου, φιλοξενεί ένα υπέρλαμπρο καστ και ένα γαϊτανάκι από ιστορίες σε έναν φόρο τιμής στις τελευταίες μεγάλες στιγμές της χρυσής εποχής του Hollywood.

To Κάποτε… στο Χόλιγουντ, του Quentin Tarantino επισκέπτεται το Λος Άντζελες του 1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιομηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν.

Once Upon A Time… In Hollywood

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο



Ηθοποιοί: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Τίμοθι Όλιφαντ, Ντακότα Φάνινγκ, Λουκ Πέρι, Αλ Πατσίνο, Κερτ Ράσελ.



Διάρκεια: 159 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμικό δράμα



Δείτε το τρέιλερ:

«Μία Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη» του Γούντι Άλεν με τους Τιμοτέ Σαλαμέ, Ελ Φάνινγκ, Σελένα Γκόμεζ



Η νέα ταινία του Γούντι Άλεν είναι μια υπέροχη ρομαντική κωμωδία με ένα καστ πολλών αστέρων.



Ο Γκάτσμπι (Τιμοτέ Σαλαμέ) και η Άσλεϊ (Ελ Φάνινγκ) ετοιμάζονται να περάσουν ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη, όμως τα σχέδιά τους θα ανατραπούν όταν η Άσλεϊ αναλαμβάνει να πάρει συνέντευξη από τον σκηνοθέτη Ρόλαντ Πόλαρντ (Λιβ Σράιμπερ). Οι δυο τους αναγκάζονται να πάρουν διαφορετικούς δρόμους και ο καθένας γνωρίζει καινούργια πρόσωπα και ζει απίστευτες περιπέτειες. Κι όλα αυτά ενώ η ηλιοφάνεια δίνει τη θέση της στις ψιχάλες της βροχής!

A Rainy Day in New York

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Ηθοποιοί: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ελ Φάνινγκ, Σελένα Γκόμεζ, Τζουντ Λο, Ρεμπέκα Χολ, Σούκι Γουότερχαουζ, Λιβ Σράιμπερ, Ντιέγκο Λούνα, Κέλι Ρόρμπαχ.

Διάρκεια: 102 λεπτά

Είδος ταινίας: Κωμωδία



Δείτε το τρέιλερ:



«Μεσοκαλόκαιρο» - Μια ταινία τρόμου του Άρι Άστερ με τη Φλόρενς Πιού



Τρόμος στα βουνά της Σκανδιναβίας από τον σκηνοθέτη της «Διαδοχής» Άρι Άστερ. Η Ντάνι (Φλόρενς Πιού) και ο Κρίστιαν (Τζάκ Ρέινορ) είναι ένα νεαρό ζευγάρι από την Αμερική, του οποίου η σχέση είναι υπό διάλυση. Όμως, έπειτα από μία οικογενειακή τραγωδία που ταράζει την Ντάνι, το πένθος τους φέρνει πάλι κοντά και η Ντάνι αυτοπροσκαλείται σε ένα ταξίδι του Ντάνι με τους φίλους του, σε ένα μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ που πραγματοποιείται το μεσοκαλόκαιρο σε ένα απομονωμένο σουηδικό χωριό.



Εκεί μια σειρά από παράξενα γεγονότα θα μετατρέψουν την ηλιόλουστη εξόρμησή τους σε βλοσυρό εφιάλτη.



Midsommar



Σκηνοθεσία: Άρι Αστερ

Πρωταγωνιστούν οι: Φλόρενς Πιού, Τζακ Ρέινορ, Γουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Διαβολάκος» του Ρομπέρτο Μπενίνι σε επανέκδοση



Ο Ρομπέρτο Μπενίνι είναι ένας ξεκαρδιστικός διαβολάκος. Στη Ρώμη, ο Αμερικανός ιερέας Μορίς (Γουόλτερ Ματάου), προσπαθεί να βρει ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και πνευματικής του ζωής, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Μια μέρα τον καλούν για τον εξορκισμό μιας γυναίκας και το δαιμόνιο που φαίνεται να την είχε καταλάβει δεν είναι παρά ένας φοβισμένος διαβολάκος (Ρομπέρτο Μπενίνι), ονόματι Τζουντίντα.

Ο ανήσυχος διαβολάκος θέλει να ανακαλύψει και να απολαύσει τις χαρές της γήινης ζωής και έτσι ακολουθεί παντού τον ιερέα. Όταν όμως ο Τζουντίντα, συναντήσει τυχαία τη Νίνα, θα νιώσει ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα. Ερωτευμένος τώρα ο διαβολάκος, θα αποδεσμεύσει τον Μορίς από την παρουσία του και θα τρέξει πίσω της.

Ο Μπενίνι εμπνέεται από την καθολική του οικογένεια και δομεί την ιστορία γύρω από τον αυστηρό ιερέα και τον ανήσυχο διαβολάκο.



Il Piccolo Diavolo

Σκηνοθεσία: Ρομπέρτο Μπενίνι



Πρωταγωνιστούν: Γουόλτερ Ματάου, Ρομπέρτο Μπενίνι

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Τρίτος Άνθρωπος» - Ένα αριστουργηματικό φιλμ νουάρ με τον Όρσον Γουελς σε επανέκδοση

Ένας συγγραφέας προσκαλείται από έναν φίλο για δουλειά στη μεταπολεμική Βιέννη, όπου φτάνοντας πληροφορείται τον θάνατό του. Υποπτευόμενος πως κάτι δεν πάει καλά, ο συγγραφέας αποφασίζει να διερευνήσει τις συνθήκες του θανάτου του.

The Third Man



Φιλμ Νουάρ 1949

Διάρκεια: 104'

Αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Κάρολ Ριντ με τους: Όρσον Γουέλς, Τζόζεφ Κότεν, Αλίντα Βάλι.

Δείτε το τρέιλερ:

«Φθινοπωρινή Σονάτα» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν σε επανέκδοση



Μια αυστηρή, διάσημη πιανίστρια επισκέπτεται ύστερα από χρόνια την κόρη της, σε μια προσπάθεια να επανασυνδεθούν και να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους.

Höstsonaten / Autumn Sonata



Δραματική 1978



Διάρκεια: 99'



Σουηδο-γερμανο-αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Ίνγκμαρ Μπέργκμαν με τους: Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Λιβ Ούλμαν, Χάλβαρ Μπιόρκ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Οι Δώδεκα Καρέκλες» του Τόμας Γκουτιέρεζ Αλέα σε επανέκδοση



Κουβανική κωμωδία του Τόμας Γκουτιέρεζ Αλέα από το 1962. Πριν τον θάνατό της μια πλούσια ηλικιωμένη γυναίκα φοβούμενη το κουβανικό επαναστατικό καθεστώς, χωρίς να το εκμυστηρευτεί σε κανέναν κρύβει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε δώδεκα καρέκλες, οι οποίες καταλήγουν στο κράτος. Όταν ο γαμπρός της μαθαίνει τι έκανε αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να τις πάρει πίσω.



Las Doce Sillas



Κωμωδία 1962



Κουβανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Τόμας Γκουτιέρεζ Αλέα με τους: Ενρίκε Σαντιεστεμπάν, Ρεϊνάλντο Μιραβάλες, Ρενέ Σάντσεζ.



Δείτε το τρέιλερ: