Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 26 Αυγούστου 2021

Με πέντε ταινίες, και τρεις επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού», της Γέλενα Πόποβιτς με τον Άρη Σερβετάλη και η ταινία τρόμου «Candyman» από τους Τζόρνταν Πιλ και Νία ΝταΚόστα. Ωστόσο ας δούμε και τις οκτώ ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Ο Άνθρωπος του Θεού», της Γέλενα Πόποβιτς με τον Άρη Σερβετάλη

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού» (Μan of God) της Γέλενα Πόποβιτς, που βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες κάνει πρεμιέρα σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Επικεντρωμένη στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, τον οποίον ενσαρκώνει ο Άρης Σερβετάλης, η ταινία γυρίστηκε σε μέρη που έζησε και έδρασε ο Άγιος Νεκτάριος, στην Αττική και την Αίγινα, όπου ίδρυσε το φημισμένο μοναστήρι του.



Το πολυπληθές καστ αποτελείται από τους διεθνείς Αλεξάντερ Πετρόφ και Μίκι Ρουρκ και τους Έλληνες ηθοποιούς, Χρήστο Λούλη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτα Τσακίρογλου, Γιάννη Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμο Καλετσάνο, Γιάννη Αναστασάκη, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρο Μυλωνά, Μιχάλη Μητρούση, Μιχάλη Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου, Κορίνα-Άννα Γκούγκουλη, Μάνο Γαβρά, Σαράντο Γεωγλερή και Παναγιώτη Μαρίνο.

Δείτε το τρέιλερ:

«Candyman»: Μια ταινία τρόμου από τους Τζόρνταν Πιλ και Νία ΝταΚόστα

Αυτό το καλοκαίρι, ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν Πιλ εξαπολύει τη φρέσκια του διασκευή στον τρομακτικό αστικό μύθο που όλοι έχουμε ακούσει σε νυχτερινές διηγήσεις που κόβουν το αίμα. Τον μύθο του «Candyman». Η ανερχόμενη Νία ΝταΚόστα (Little Woods) σκηνοθετεί αυτήν τη σύγχρονη μετενσάρκωση του κλασικού μύθου.

Για πάρα πολλά χρόνια, η περιοχή που βρισκόταν το συγκρότημα Καμπρίνι-Γκριν στο Σικάγο, ζούσε υπό τον τρόμο ενός αστικού μύθου που ταξίδευε από στόμα σε στόμα, σχετικά με έναν υπερφυσικό ψυχοπαθή δολοφόνο που είχε έναν γάντζο στη θέση του χεριού του, ο οποίος εμφανίζονταν σε όσους είχαν το κουράγιο να πουν το όνομά του πέντε φορές συνεχόμενα μπροστά στον καθρέφτη.



Στη σημερινή εποχή, τίποτα δεν θυμίζει εκείνο το Καμπρίνι-Γκριν και εκείνα τα κτήρια έχουν γκρεμιστεί. Στην περιοχή θα μετακομίσει ένα νέο ζευγάρι: ένας εικαστικός καλλιτέχνης (Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν) και η διευθύντρια μιας γκαλερί (Τιγιόνα Πάρις). Γύρω από το πολυτελές λοφτ του ζευγαριού, ζουν πλέον ευκατάστατοι millennials.



Ενώ η καριέρα του πρωταγωνιστή δεν πηγαίνει καλά, θα συναντήσει τυχαία μια παλιά κάτοικο της περιοχής (Κόλμαν Ντομίνγκο) η οποία τον εκθέτει στον τρομακτικό μύθο του Candyman και σε όλα αυτά που το φάντασμα μπορεί προσφέρει στους τολμηρούς. Η αγωνία του ήρωα να εδραιωθεί στην καλλιτεχνική σκηνή του Σικάγο τον ωθούν σε αυτήν τη μακάβρια συναλλαγή, με ανταλλάγματα που ανοίγουν τις πύλες σε ένα πολύπλοκο παρελθόν που απειλεί την πνευματική του ισορροπία. Ένα νέο κύμα βίας και τρόμου θα εξαπλωθεί και θα τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα φρικτό πεπρωμένο.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο φιλμ του 1992, σε σενάριο Μπέρναρντ Ρόουζ, που βασίζονταν στο διήγημα του συγγραφέα Κλάιβ Μπάρκερ με τίτλο “The Forbidden”.

«Τόλμα να πεις το όνομά του»

Πρωταγωνιστούν Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν ΙΙ, Τιγιόνα Πάρις, Νέιθαν Στιούαρτ-Τζάρετ, Κόλμαν Ντομίνγκο

Σκηνοθεσία Νία ΝταΚόστα

Σενάριο Τζόρνταν Πιλ & Βιν Ρόζενφελντ και Νία ΝταΚόστα

Διάρκεια 85 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:



«Bacurau» των Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, Χουλιάνο Ντορνέλες

Στο κοντινό μέλλον, σε ένα απομονωμένο σημείο της βραζιλιάνικης επαρχίας, μια αυτοοργανωμένη κοινότητα δέχεται ένοπλες επιθέσεις από αγνώστους με απροσδιόριστες προθέσεις, ώσπου οι κάτοικοι αποφασίζουν να προστατευτούν με κάθε κόστος.

Τρόμου 2019

Διάρκεια: 131'

Βραζιλιανογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, Χουλιάνο Ντορνέλες με τους: Σόνια Μπράγκα, Ούντο Κίερ, Μπάρμπαρα Κόλεν, Τομάς Ακίνο.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ταξίδι μέσα από τη μνήμη» με τον Χιου Τζάκμαν

Τίποτα δεν είναι πιο εθιστικό από το παρελθόν. Αυτό είναι το έναυσμα της δυστοπικής, ρομαντικής, αγωνιώδους υπερπαραγωγής που κινείται ανάμεσα στην επιστημονική φαντασία, το φιλμ νουάρ και το θρίλερ. Με την ταλαντούχα δημιουργό Λίζα Τζόι (παραγωγός, σκηνοθέτις και σεναριογράφος του τηλεοπτικού Westworld) να έχει τα ηνία του σεναρίου και της σκηνοθεσίας, το Ταξίδι Μέσα από τη Μνήμη κάνει υπερβάσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη για να ταξιδέψει το κοινό σε έναν απόκοσμο κόσμο, όπου οι αναμνήσεις είναι εκεί για να κάνουν τις απάνθρωπες συνθήκες της ζωής πιο ανθρώπινες.

Στη μυστηριώδη και σαγηνευτική περιπέτεια πρωταγωνιστούν οι Χιού Τζάκμαν (Οι Άθλιοι), Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Δόκτωρ Ύπνος) και Θάντι Νιούτον (Westworld).

Σύνοψη

Ο Νικ Μπάνιστερ (Χιού Τζάκμαν), ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ που ξέρει να ανιχνεύει το μυαλό, βοηθάει τους πελάτες του να ανακτήσουν τις χαμένες μνήμες του παρελθόντος. Ζει στις παρυφές της ακτής του Μαϊάμι, που βυθίζεται κάτω από το νερό, και η ζωή του μέλλει να αλλάξει για πάντα όταν αναλαμβάνει μία νέα πελάτισσα, τη Μέι (Ρεμπέκα Φέργκιουσον). Μία απλή υπόθεση εξαφάνισης καταλήγει σε επικίνδυνη εμμονή. Όταν ο Μπάνιστερ παλεύει να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης της Μέι, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία βίαιη συνομωσία. Έχει έρθει η ώρα να δώσει απάντηση σε ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της ζωής: μέχρι πού θα έφτανε κάποιος για να κρατήσει κοντά του αυτούς που αγαπά;

Reminiscence

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Λίζα Τζόι

Πρωταγωνιστούν: Χιού Τζάκμαν, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Θάντι Νιούτον, Νάταλι Μαρτίνεζ, Άντζελα Σαραφιάν, Κλιφ Κέρτις, Μαρίνα ντε Ταβίρα, Ντάνιελ Γου, Μπρετ Κάλεν, Νίκο Πάρκερ.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πολ Κάμερον

Σχεδιασμός Παραγωγής:Χάουανρτ Κάμινγκς

Μοντάζ: Μαρκ Γιοσικάουα

Μουσική:Ραμίν Τζαβάντι

Διάρκεια: 1 ώρα και 56 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Animation μεταφορά του γνωστού μυθιστορήματος του Ιουλίου Βερν. Ένας σκιουροπίθηκος, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει εξερευνητής, συναντά τυχαία ένα βάτραχο ο οποίος έχει βάλει στοίχημα πως χρειάζεται μόλις ογδόντα μέρες για να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Το έπαθλο, εάν τα καταφέρει, είναι πλουσιοπάροχο. Ο σκιουροπίθηκος, τότε, βρίσκει μια μοναδική ευκαιρία να εκπληρωθεί η επιθυμία του και να ζήσει μια αξέχαστη περιπέτεια.

Around the World in 80 Days



Animation 2021

Διάρκεια: 82'

Γαλλοβελγική ταινία, σκηνοθεσία Σαμουέλ Τουρνέ

Δείτε το τρέιλερ:

«M*A*S*H» του Ρόμπερτ Όλτμαν σε επανέκδοση

Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, μια ομάδα Αμερικανών χειρουργών-στρατιωτών, προκειμένου να αντεπεξέλθει στη φρίκη των αιματοχυσιών, περνά τον χρόνο της φλερτάροντας, πίνοντας και, ενίοτε, κάνοντας επεμβάσεις σε τραυματίες.

Κωμωδία 1970

Διάρκεια: 116'

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρόμπερτ Όλτμαν με τους: Ντόναλντ Σάδερλαντ, Έλιοτ Γκουλντ, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Σάλι Κέλερμαν, Τομ Σκέριτ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Τρία Χρώματα: Η Λευκή Ταινία» του Κριστόφ Κισλόφσκι σε επανέκδοση

Ένας κομμωτής αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Παρίσι και να επιστρέψει στην πατρίδα του Πολωνία όταν η σύντροφός του τον χωρίζει παίρνοντας και όλα τα υπάρχοντά του. Ωστόσο εκείνος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία λέξη του.



Trois Couleurs: Blanc

Δραματική 1994

Διάρκεια: 92'

Γαλλο-πολωνική ταινία, σκηνοθεσία Κριστόφ Κισλόφσκι με τους: Ζμπίνιου Ζαμαλόφσκι, Ζιλί Ντελπί, Γιάνους Γκάγιος.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» του Ντέιβιντ Λιντς σε επανέκδοση

Στην Αγγλία του 19ου αιώνα ένας γιατρός ανακαλύπτει τον «Άνθρωπο Ελέφαντα», έναν εντελώς παραμορφωμένο άντρα ο οποίος πάσχει από μια πολύ σπάνια ασθένεια. Θα τον περιθάλψει, αλλά ο άνθρωπος που τον είχε υπό την κηδεμονία του θα τον απαγάγει στη Γαλλία, όπου θα τον περιφέρει σαν δημόσιο θέαμα.

The Elephant Man



Δραματική 1980

Διάρκεια: 124'

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λιντς με τους: Τζον Χερτ, Άντονι Χόπκινς, Αν Μπάνκροφτ, Τζον Γκίλγκουντ.

Δείτε το τρέιλερ: