Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ράμπο επιστρέφει για το τελευταίο αίμα

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, ο Σιλβέστερ Σταλόνε επιστρέφει ως ένας από τους κορυφαίους ήρωες δράσης όλων των εποχών, ως Τζον Ράμπο. Τώρα, ο Ράμπο θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του και να φέρει ξανά στην επιφάνεια τις ανελέητες πολεμικές του ικανότητες με σκοπό να πάρει εκδίκηση στην τελευταία του επικίνδυνη αποστολή. Το τελευταίο κεφάλαιο της θρυλικής σειράς είναι ένα θανάσιμο ταξίδι εκδίκησης κι αίματος.



Rambo: Last Blood | Rambo



Σκηνοθεσία: Άντριαν Γκρούνμπεργκ



Ηθοποιοί: Σιλβέστερ Σταλόνειάρκεια: 124 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια

«Τρομακτικές Ιστορίες στο Σκοτάδι»



Θρίλερ σε σενάριο και παραγωγή Γκιγέρμο ντελ Τόρο. Σε μια μικρή πόλη στις ΗΠΑ του 1968, οι ιστορίες ενός κοριτσιού με εφιαλτικά μυστικά τα οποία κατέγραψε σε βιβλίο, ζωντανεύουν όταν μια παρέα εφήβων ανακαλύπτει τυχαία τα γραπτά της.



Scary Stories to Tell in the Dark

Τρόμου 2019



Διάρκεια: 108'



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Άντρε Έρβενταλ με τους: Ζόι Μάργκαρετ Κολέτι, Μάικλ Γκάρζα, Γκάμπριελ Ρας, Τζιλ Μπέλοους.



«Η μεγάλη νύχτα της Νάπολης» του Κλαούντιο Τζιοβανέζι

Σε μια φτωχική συνοικία της Νάπολης ο 15χρονος Νικόλα και η παρέα του ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο περνάει μέσα από τις τοπικές συμμορίες μαφιόζων. Ο Νίκολα και οι φίλοι του επιφανειακά μοιάζουν με τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους: θέλουν απλώς να περνάνε καλά και να βγάλουν χρήματα για να αγοράσουν φανταχτερά ρούχα, γκάτζετ και σκούτερ. Όμως αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη παρέα: βολτάρουν στην κακόφημη περιοχή Σάνιτα, διψασμένοι να αποκτήσουν εξουσία παίζοντας με όπλα, μιμούμενοι τους μαφιόζους γύρω τους. Υπό την ψευδαίσθηση ότι βοηθούν να επικρατήσει η δικαιοσύνη στη γειτονιά, προσπαθούν να κάνουν το καλό μέσα από το κακό. Αγαπιούνται σαν αδέλφια, δεν φοβούνται τη φυλακή ή τον θάνατο - ξέρουν ότι πρέπει να τα ρισκάρουν όλα, τώρα. Βιώνουν τον πόλεμο με την ανευθυνότητα των νιάτων, αλλά οι εγκληματικές τους πράξεις σύντομα θα τους οδηγήσουν στην απώλεια της αγάπης και της φιλίας.

La paranza dei bambini

Δραματική αστυνομική ταινία, ιταλικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Κλάουντιο Τζιοβανέζι, με τους Φραντσέσκο Ντι Νάπολι, Βιβιάνα Απρέα, Αρ Τεμ, Αλφρέντο Τουρίτο, Βαλεντίνα Βανίνο, Πασκουάλε Μαρότα.

«Απρόσμενος Έρωτας»



Ενήλικη ρομαντική κωμωδία με τον Ρικάρντο Νταρίν. Έπειτα από 25 χρόνια γάμου ένα ζευγάρι μπαίνει σε περίοδο κρίσης όταν ο μοναχογιός τους φεύγει από το σπίτι για να σπουδάσει. Τότε αποφασίζουν να χωρίσουν δίχως να προβάλλουν ιδιαίτερες αντιστάσεις, για να ζήσουν ξανά ως εργένηδες. Η νέα τους ζωή όμως παύει πολύ γρήγορα να είναι συναρπαστική και αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την απόφασή τους.



Είδος: Δράμα

Διάρκεια: 136΄

Παραγωγής: 2018

Ηθοποιοί: Ρικάρντο Νταρίν, Μερσέντες Μοράν, Άντρια Πιέτρα, Ζαν Πιέρ Νοέρ, Κλόντια Λαπάκο, Τσίκο Νοβάρο.

Σκηνοθεσία: Χουάν Βέρα



«Έντμοντ: Ένας Απρόβλεπτος Συγγραφέας» του Αλεξίς Μισαλίκ

Δεκέμβριος 1897, Παρίσι. Ο Έντμοντ Ροστάντ δεν έχει κλείσει ακόμα τα τριάντα, έχει όμως ήδη δύο παιδιά και πολλά άγχη. Δεν έχει γράψει τίποτα εδώ και δύο χρόνια. Καθώς βρίσκεται σε απελπισία, προτείνει στον μεγάλο ηθοποιό του θέατρου Κονστάντ Κοκλέν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα νέο έργο και, συγκεκριμένα, σε μια ηρωική κωμωδία. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: το έργο αυτό δεν έχει γραφτεί ακόμα. Παραβλέποντας τις ιδιοτροπίες των ηθοποιών, τις απαιτήσεις των παραγωγών, τη ζήλια της συζύγου του, τις πικάντικες ιστορίες του καλύτερού του φίλου και την έλλειψη ενθουσιασμού όλων των γύρω του, ο Έντμοντ αρχίζει να γράφει το έργο που κανείς δεν πιστεύει. Προς το παρόν, έχει μόνο τον τίτλο: Σιρανό ντε Μπερζεράκ.

Edmond



Σκηνοθεσία: Αλεξίς Μισαλίκ



Ηθοποιοί: Τομάς Σολιβερές,Τομ Λεμπ, Ολιβιέ Γκουρμέ, Ματίλντ Σενιέ, Ντομινίκ Πινόν.



Διάρκεια: 110 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική / κωμωδία



«Blinded By The Light» - Μια μουσική κωμωδία γεμάτη τραγούδια του Μπρους Σπρίνγκστιν

Η ταινία Blinded by the Light μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία ιστορία θάρρους, αγάπης, ελπίδας, οικογενειακών δεσμών, αλλά και της μοναδικής ικανότητας της μουσικής να εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα.



Η ταινία διηγείται την ιστορία του Τζέιβντ (Βιβέικ Κάλρα), ενός βρετανού εφήβου πακιστανικής καταγωγής, που μεγάλωσε στην πόλη του Λούτον στην Αγγλία, το 1987. Εν μέσω φυλετικών και οικονομικών αναταραχών, γράφει ποίηση προκειμένου να «ξεφύγει» από τη μισαλλοδοξία που μαστίζει την πόλη του, και την αυστηρότητα του συντηρητικού πατέρα του. Αλλά όταν ένας συμμαθητής του, τον «μυεί» στη μουσική του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Τζέιβντ αισθάνεται ότι η εργατική τάξη στην οποία ανήκει εκείνος και η οικογένειά του, ταυτίζεται και αντικατοπτρίζεται στους δυνατούς στίχους του Μπρους. Καθώς ο Τζέιβτν ανακαλύπτει μία καθαρτική διέξοδο για ν΄ ακολουθήσει τα όνειρά του, ταυτόχρονα βρίσκει το θάρρος να εκφραστεί με τη δική του, μοναδική φωνή.



Σκηνοθεσία: Γκούριντερ Τσάντα



Ηθοποιοί: Βιβέικ Κάλρα, Κούλβιντερ Γκιρ, Μίρα Γκανάτρα, Νελ Γουίλιαμς, Άαρον Παγκιούρα, Χέιλι Άτγουελ, Ντιν Τσαρλς Τσάπμαν



Διάρκεια: 118 λεπτά



Είδος ταινίας: Μουσική, Κομεντί

«Το Παιχνίδι του Ρόδου» - Ένα δραματικό θρίλερ του Χοσουέ Ράμος



Ισπανικό θρίλερ δωματίου και θεατρικής δομής, από τον Χοσουέ Ράμος. Η κόρη του Ολιβιέρ και της Τζούλια εξαφανίζεται. Οι μέρες περνούν χωρίς κανένα νέο. Κάποιο πρωινό, οι γονείς λαμβάνουν ένα μυστήριο γράμμα από κάποιον που ισχυρίζεται πως κρατάει την κόρη τους. Τους πληροφορεί πως θα την ελευθερώσει με μόνο αντάλλαγμα να έρθει εκείνο το βράδυ σπίτι τους και να μιλήσουν. Χωρίς να είναι καθόλου βέβαιοι αν είναι ο αληθινός απαγωγέας ή απλώς κάποιος που θέλει να παίξει μαζί τους, δέχονται μην έχοντας κι άλλη επιλογή. Πολύ σύντομα όμως θα αποδειχθεί πως ο άγνωστος άντρας γνωρίζει ένα ανομολόγητο φριχτό μυστικό, αναγκάζοντάς τους όλους να αρχίσουν να βγάζουν τα άπλυτά τους στη φόρα, προκειμένου να ξαναδούν ζωντανό το κοριτσάκι τους.



«Bajo La Rosa»

Δραματικό θρίλερ, ισπανικής παραγωγής του 2017, σε σκηνοθεσία Χοσουέ Ράμος, με τους Ραμίρο Μπλας, Πέδρο Καζαμπλάνκ, Ινιάθιο Φερνάντεζ, Ζακ Γκομέθ κα.



«Αναμνήσεις» του Βαλέριο Μιέλι



Ιταλική δραματική κομεντί. Η ερωτική ιστορία δύο ανώνυμων εραστών η οποία αποκαλύπτεται μέσα από τις αναμνήσεις τους σε διαφορετικές φάσεις των ζωών τους.



Ricordi

Δραματική 2018



Διάρκεια: 106'



Ιταλογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Βαλέριο Μιέλι με τους: Λούκα Μαρινέλι, Λίντα Καρίντι, Τζιοβάνι Ανζαλντό.



«Το Μαγικό Χαλί»



Δανέζικο animation εμπνευσμένο από τις «Χίλιες και μια νύχτες». Ένα παιδί στο χωριό του αρνείται να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση και να γίνει ράφτης, σαν τον πατέρα του. Ανακαλύπτει τότε ένα μαγικό χαλί και παρέα με την πιστή του γίδα ξεκινά ένα ταξίδι για να γνωρίσει τον κόσμο, το οποίο όμως επιφυλάσσει ανατροπές που θα τον φέρουν αντιμέτωπο με το σουλτάνο.



Hodja fra Pjort / Up and Away

Animation 2018



Διάρκεια: 81'

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες



Δανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Κάρστεν Κίιλεριχ



