Νέες δράσεις που στηρίζουν το ελληνικό σινεμά στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε η προετοιμασία για το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Φεστιβάλ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις υγειονομικές αρχές, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό και επεξεργάζεται ήδη τρία σενάρια για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.



Πρώτο -και ιδανικό- σενάριο είναι η επιστροφή του Φεστιβάλ στον φυσικό του χώρο, τις κινηματογραφικές αίθουσες. Σε αυτή την περίπτωση, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει έναν μικρότερο αριθμό ταινιών, με περισσότερες προβολές ανά ταινία, από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου 2020. Οι ταινίες θα προβληθούν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, στα αφιερώματα, στο κυρίως πρόγραμμα, ενώ φυσικά θα παρουσιαστεί το σύνολο της ελληνικής παραγωγής της χρονιάς.



Ταυτόχρονα, η ομάδα του Φεστιβάλ προετοιμάζει δύο επιπλέον εναλλακτικά σενάρια για την περίπτωση που η διοργάνωση θα πρέπει να μεταφερθεί σε ψηφιακή μορφή. Η επεξεργασία και η υλοποίηση όλων αυτών των σεναρίων είναι απαιτητική και δύσκολη.



Βασικός στόχος του Φεστιβάλ, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, είναι η στήριξη του ελληνικού σινεμά με συγκεκριμένες δράσεις. Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια σειρά νέων δράσεων που θα υλοποιηθούν σε όποια μορφή και αν διεξαχθεί η διοργάνωση:



Το Φεστιβάλ δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό hub για έλληνες σκηνοθέτες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης από τη μικρού μήκους στη μεγάλου μήκους ταινία. Στόχος του hub είναι να βοηθήσει τους σκηνοθέτες που βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής ιδέας να κάνουν συνεργασίες, να βρουν συμπαραγωγές και να μετατρέψουν την ιδέα τους σε ταινία.

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων.



Δύο νέα χρηματικά βραβεία παρουσιάζονται αποκλειστικά για ελληνικά πρότζεκτ στα αναπτυξιακά προγράμματα της Αγοράς Crossroads και Works in Progress.



Αυξάνεται το ποσοστό των ελληνικών πρότζεκτ που θα επιλέγονται για τα προγράμματα της Αγοράς.



Δημιουργείται Agora Lab για ελληνικά πρότζεκτ που έχουν ήδη πραγματοποιήσει γυρίσματα. Πρόκειται για ένα εργαστήριο ανάπτυξης, στο οποίο κινηματογραφιστές διεθνούς φήμης προσφέρουν δωρεάν καθοδήγηση σε έλληνες σκηνοθέτες με ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του μοντάζ. Στο Agora Lab του 61ου ΦΚΘ θα συμμετάσχουν και τα ντοκιμαντέρ που είχαν επιλεγεί στο Lab του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο λόγω έκτακτων συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκε.



Συνεχίζεται το Meet the Future, η πρωτοβουλία του Φεστιβάλ που στρέφει το βλέμμα στο μέλλον του σινεμά, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο νέους επαγγελματίες από διαφορετικές ειδικότητες του κινηματογράφου. Φέτος, θα μας συστήσει ανερχόμενους διευθυντές φωτογραφίας από την Ελλάδα. Το πρώτο Meet the Future τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση.



Το Thessaloniki Locarno Industry Academy International επιστρέφει στο 61ο Φεστιβάλ και από φέτος θα είναι ανοιχτό σε περισσότερους επαγγελματίες του ελληνικού κινηματογράφου.



Ενισχύεται η συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Εκτός από την προβολή των βραβευμένων ταινιών, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα παρέχει στους νέους σκηνοθέτες τη διασύνδεση με κορυφαίους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.

To Φεστιβάλ παράλληλα επεξεργάζεται τον σχεδιασμό μιας πρωτοποριακής, διαδραστικής και δυναμικής πλατφόρμας για την προώθηση, την διάδοση, την διάσωση και την αρχειοθέτηση του ελληνικού κινηματογράφου στην Ελλάδα και διεθνώς. Πρόκειται για ένα παλαιότερο σχέδιο του Φεστιβάλ που είχε τίτλο εργασίας Octopus Films. Οι παρούσες συνθήκες καθιστούν επιτακτική και αναγκαία την ολοκλήρωσή του.

Έναρξη καταθέσεων – πρόγραμμα



Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα ξεκινήσει η κατάθεση των ελληνικών ταινιών.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκίνησε η κατάθεση για τις ταινίες του διεθνούς προγράμματος του 61ου ΦΚΘ. Η προθεσμία για την κατάθεση ταινιών στο διεθνές πρόγραμμα είναι η Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η υποβολή καταθέσεων αφορά και τις ταινίες VR.



Για την αίτηση συμμετοχής και τους κανονισμούς επισκεφτείτε τη σελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: program@filmfestival.gr

Έναρξη καταθέσεων - Αγορά

Την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκίνησε η κατάθεση κινηματογραφικών σχεδίων στην Αγορά, το αναπτυξιακό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe – MEDIA. Η Αγορά καλεί τους ενδιαφερόμενους κινηματογραφιστές να καταθέσουν τα κινηματογραφικά σχέδια και τις ταινίες τους στα τμήματα Agora Film Market, Crossroads Co-production Forum και Agora Works in Progress.

Οι χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η Αγορά και που έχουν δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις και ταινίες είναι οι εξής: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κόσοβο, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία.

Αναλυτικά τα τμήματα της Αγοράς και οι τελικές ημερομηνίες καταθέσεων:

AGORA FILM MARKET



7-14 Νοεμβρίου 2020



***Ημερομηνία τελικών καταθέσεων: 15 Οκτωβρίου 2020***

Το Agora Film Market προωθεί την πλειοψηφία των ταινιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΦΚΘ, αλλά και ταινίες από τις χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η Αγορά και δεν συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό ταινιών να βρουν το δρόμο προς άλλα φεστιβάλ και εταιρείες διανομής. Επίσης παρουσιάζεται και μια επιλογή από ελληνικές ταινίες παραγωγής των δύο τελευταίων ετών. Στόχος της Αγοράς είναι να φέρει σε επαφή τους επαγγελματίες με τους σκηνοθέτες και παραγωγούς για νέες και μελλοντικές συνεργασίες.

16ο ΦΟΡΟΥΜ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ CROSSROADS



10-14 Νοεμβρίου 2020



*** Ημερομηνία τελικών καταθέσεων: 20 Ιουλίου 2020***

Στόχος του Crossroads Co-production Forum είναι να υποστηρίξει τους παραγωγούς ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που σχετίζονται με τις περιοχές της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.



Ως προς τα χαρακτηριστικά στοιχεία καταλληλόλητάς τους, οι ταινίες αυτές πρέπει να είναι παραγωγές ή συμπαραγωγές από χώρες αυτών των γεωγραφικών περιοχών ή ταινίες των οποίων συγκεκριμένα στοιχεία της ιστορίας τους συνδέονται με αυτές τις περιοχές. Οι παραγωγοί των επιλεγμένων κινηματογραφικών σχεδίων θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα σχέδιά τους με συμπαραγωγούς, διανομείς, εκπροσώπους εταιρειών πωλήσεων (sales agents) και ειδικούς κορυφαίων τομέων παραγωγής.

Στις προηγούμενες εκδόσεις του, το Crossroads συμπεριέλαβε κινηματογραφικά σχέδια από σκηνοθέτες όπως οι Deniz Gamze Erguven (Οι Ατίθασες), Πέννυ Παναγιωτοπούλου (September), Άγγελος Φραντζής (Ακίνητο Ποτάμι), Annemarie Jacir (When I Saw You), Layla Bouzid (As I Open my Eyes), Σοφία Εξάρχου (Park), Ofir Raul Graizer (The Cakemaker), Gjorce Stavreski (Secret Ingredient), μεταξύ άλλων.

Τα βραβεία του Crossroads Co-production Forum συμπεριλαμβάνουν:

• Το μεγάλο βραβείο post-production (εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριάντα Πέντε (2|35).



• Το βραβείο ανάπτυξης σεναρίου 8.000 ευρώ από το CNC (Centre National du Cinema et de l’ image animee)



• Το Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο χορηγεί διαπίστευση στον βραβευμένο παραγωγό, προκειμένου να συμμετάσχει στο προσεχές Producer’s Network.



• Το Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας επιλέγει ένα κινηματογραφικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στην προσεχή διοργάνωση, τον Μάρτιο του 2021.



• Το Mediterranean Film Institute Script 2 Film Workshops χορηγεί μια υποτροφία σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο.



• H γαλλική συμβουλευτική εταιρεία Initiative Film, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ελληνικό κινηματογραφικό σχέδιο.



• To Cinemed, επιλέγει τουλάχιστον ένα ελληνικό κινηματογραφικό σχέδιο για το Development Grant που διοργανώνει ετησίως.



• Το βραβείο Asterisk* το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες Packaging και Project Marketing Strategy.



• Το βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship για το οποίο θα επιλεχθεί ένας παραγωγός για το εργαστήρι Marketing.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο νέα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν σε ελληνικά project, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το Crossroads συνεργάζεται επίσης και με το MIDPOINT - A Training and Networking Platform for Film and TV Development.

ΑΓΟΡΑ WORKS IN PROGRESS



12 Νοεμβρίου 2020



*** Ημερομηνία τελικών καταθέσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2020***



Το τμήμα Agora Works in Progress της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί προβολές οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στους ειδικούς καλεσμένους της Αγοράς και παρουσιάζονται στους παραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων (sales agents), διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ που θα είναι παρόντες στην 61ή διοργάνωση. Με αυτό τον τρόπο, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να είναι οι πρώτοι που θα ανακαλύψουν ταινίες μεγάλου μήκους από τη Μεσόγειο, την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, σε ένα στάδιο αμέσως πριν την ολοκλήρωση τους.

Για πέμπτη χρονιά, σε ταινία του τμήματος Agora Works in Progress, θα απονεμηθεί το Eurimages Lab Project Award, το οποίο χρηματοδοτεί παραγωγές που διακρίνονται για την πρωτοποριακή τους ματιά μέχρι το ποσό των 50.000€ για την αποπεράτωσή τους (post-production).

Επίσης, η Αγορά για άλλη μια χρονιά συνεργάζεται με την εταιρεία Graal, η οποία προσφέρει το βραβείο συμπαραγωγής με υπηρεσίες post-production σε μια ταινία του Agora Works in Progress. Το βραβείο MuSou προσφέρει στους δημιουργούς της ταινίας τη δυνατότητα σύνθεσης και παραγωγής πρωτότυπης μουσικής, ανεύρεση και διασφάλιση πνευματικών και δισκογραφικών δικαιωμάτων εμπορικής μουσικής, καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας και επεξεργασίας ήχου.

Ανάμεσα στις ταινίες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο Works in Progress της Αγοράς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:



SWEAT του Magnus von Horn (Cannes2020 Label), Last Day of Spring της Isabel Lamberti (L’ACID Cannes2020 Label), Papicha της Mounia Meddour (Ένα Κάποιο Βλέμμα 2019 Φεστιβάλ Καννών), Rêves de jeunesse του Alain Raoust (ACID 2019, Φεστιβάλ Καννών), Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου (Ρότερνταμ, SXSW 2016), Αγκάθι του Γαβριήλ Τζάφκα (CPH: PIX, Θεσσαλονίκη 2017), Σύμπτωμα του Άγγελου Φραντζή (Τορίνο, Θεσσαλονίκη 2015), Μικρή άρκτος της Ελισάβετ Χρονοπούλου (Γκέτενμποργκ 2016), Μικρό ψάρι του Γιάννη Οικονομίδη (Διαγωνιστικό τμήμα - Βερολίνο 2014), Για πάντα της Μαργαρίτας Μαντά (Κάιρο – Αργυρή Πυραμίδα / Βραβείο Σκηνοθεσίας 2015), Next to Her του Άσαφ Κόρμαν (Quinzaine des Realisateurs – Κάννες 2014, Αργυρός Αλέξανδρος – ΦΚΘ 2014), Στο σπίτι του Αθανάσιου Καρανικόλα (Forum - Βερολίνο 2014), My Dog Killer της Mira Fornay (Tiger Award – Ρότερνταμ 2014), Luton του Μιχάλη Κωνσταντάτου (Σαν Σεμπαστιάν 2013), Όταν σε είδα της Ανμαρί Τζασίρ (Τορόντο 2012), Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού του Έκτωρα Λυγίζου (Διαγωνιστικό τμήμα - Κάρλοβι Βάρι 2012).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.filmfestival.gr ή να επικοινωνήσετε στο e-mail agora@filmfestival.gr και στο τηλ. 210 8706000.