Ο Ξαβιέ Ντολάν είχε γράψει γράμμα στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, όταν ήταν 8 ετών

Όλοι αγαπούν τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Στην πρεμιέρα της ταινίας του «The Life and Death of John F. Donovan» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ο Καναδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός Ξαβιέ Ντολάν διάβασε ένα γράμμα που είχε γράψει στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο όταν ήταν 8 ετών.



Το φιλμ «The Life and Death of John F. Donovan» είναι η ιστορία ενός νεαρού αγοριού που αλληλογραφεί με έναν διάσημο ηθοποιό.



Δείχνοντας πώς η τέχνη του αντικατοπτρίζει τη δική του ζωή, ο Ντολάν μοιράστηκε με το κοινό μία επιστολή που έστειλε στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο όταν ήταν μικρό παιδί.



«Είδα την ταινία "Τιτανικός" -5 φορές. Παίζεις πολύ καλά. Είσαι ένας σπουδαίος ηθοποιός και σε θαυμάζω» έγραφε ο Ξαβιέ Ντολάν στο γράμμα.



Στη συνέχεια αποκάλυπτε ότι και ο ίδιος είναι ηθοποιός. «Έχω κάνει λίγες διαφημίσεις για μια πολύ γνωστή αλυσίδα φαρμακείων και είχα κάποιους καλούς ρόλους σε τέσσερις ταινίες στα γαλλικά. Εύχομαι να παίξω σε μία από τις ταινίες σου κάποια φορά».