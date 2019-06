Ο νέος Spider-Man ταξιδεύει για σπουδές στην Ευρώπη

Μέχρι σήμερα ύφαινε τον ιστό του στους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης, αλλά για τη νέα του ταινία «Spider-Man: Far From Home», ο άνθρωπος αράχνη περιοδεύει στα ιστορικά μνημεία της Ευρώπης, από τη Βενετία έως το Λονδίνο, περνώντας και από τις παλιές γειτονιές της Πράγας.



Στην ταινία, ο νεαρός Πίτερ Πάρκερ - ο ήρωας που κρύβεται κάτω από τη διάσημη ολόσωμη γαλαζοκόκκινη φόρμα - ταξιδεύει για σπουδές με την τάξη του αμερικανικού του κολεγίου.



«Αυτό που είναι καλό με την Tower Bridge, είναι ότι έχουμε τελικά κάτι ώστε ο άνθρωπος αράχνη να μπορεί να αιωρείται», δήλωσε ο σκηνοθέτης Τζον Γουάτς, αναφερόμενος σε μια επική σκηνή της ταινίας που εκτυλίσσεται στη διάσημη γέφυρα του Λονδίνου, έναν «υπέροχο τόπο για παιχνίδι» κατά τη γνώμη του.



Οι γέφυρες και τα κωδωνοστάσια της Βενετίας, άλλο πεδίο μάχης μεταξύ του Πίτερ Πάρκερ και των πολύ κακών που προσπαθούν μανιωδώς να του χαλάσουν τις διακοπές, δεν βγαίνουν αλώβητα. Οι εμβληματικοί αυτοί τόποι είναι ιδιαίτερα πρόσφοροι για σκηνές δράσης καθώς «ο κόσμος καταλαβαίνει αμέσως πού βρίσκονται», εξηγεί ο Γουάτς.



Ήταν μια ιδέα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της διεθνούς περιοδείας για την προώθηση της προηγούμενης ταινίας, «Spider-Man: Homecoming» (Spider-Man: η Επιστροφή στον τόπο του) με νέους ηθοποιούς όπως ο Τομ Χόλαντ (Spider-Man) και η Ζεντάγια στο Παρίσι, στη Ρώμη και στο Λονδίνο.



Ο πρόεδρος των κινηματογραφικών στούντιο της Marvel, Κέβιν Φέιτζ θυμάται ότι τότε είχε σκεφθεί: «Θα ήταν διασκεδαστικό οι χαρακτήρες που υποδύονται αυτά τα παιδιά, τα οποία μας συνοδεύουν στην περιοδεία μας, να κάνουν τον ίδιο περίπλου, αλλά σε μορφή "σχολικού ταξιδιού για μαθητές λυκείου"».



Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, στην ταινία «Spider-Man: Far From Home», ο ήρωας αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει νέες απειλές σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει για πάντα. Οι Αμερικανοί έφηβοι και οι καθηγητές τους αντιμετωπίζουν όλες τις ατυχίες που περιμένουν τους άπειρους τουρίστες σε άγνωστη μέρη, από αδέξια τραυλίσματα στα ιταλικά έως μουσεία ξαφνικά κλειστά και δαιδαλώδη δρομάκια που μπερδεύουν τους επισκέπτες.



«Έχουμε κάνει πολλές ταινίες που διαδραματίζονται στο Μανχάταν, αλλά τούτη τη φορά θέλαμε αυτό το παιδί που προέρχεται από λαϊκές τάξεις, που δεν είναι πολύ σοφιστικέ, να βρεθεί σε μια κουλτούρα πολύ διαφορετική, στην οποία πράγματι δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί», τονίζει η παραγωγός 'Ειμι Πασκάλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ