Ο Πολ Νιούμαν αποκαλύπτει ότι η Τζοάν Γούντγουορντ «έπλασε» τον μύθο του εραστή

«Θέλω να αφήσω ένα είδος εγγραφής που να διορθώνει τα πράγματα. Ανοίγει τρύπες στη μυθολογία που ξεπήδησε γύρω μου και κρατά μακριά τα πιράνχας». Με αυτή την πρόταση, ο Πολ Νιούμαν (Paul Newman), ένας από τους πιο εμβληματικούς και χαρισματικούς σταρ του Χόλιγουντ, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 να συντάσσει ένα έργο προφορικής ιστορίας για τη ζωή του.

Ο μόνος κανόνας για όλους τους συνεντευξιαζόμενους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, ήταν να είναι «εντελώς ειλικρινής». Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει για το πώς έγινε σύμβολο του σεξ, έδωσε όλα τα εύσημα στη δεύτερη σύζυγό του, Τζοάν Γούντγουορντ. «Η Τζοάν γέννησε ένα σεξουαλικό ζώο», λέει ο Νιούμαν. «Αφήσαμε ένα ίχνος λαγνείας παντού. Σε ξενοδοχεία, πάρκα και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα».

Είναι μια από τις πολλές εκπληκτικές προσωπικές ιστορίες που περιλαμβάνονται στα μεταθανάτια απομνημονεύματά του με τίτλο: «Paul Newman: The Extraordinary Life of An Ordinary Man», που κυκλοφορούν στις 18 Οκτωβρίου. Το νέο βιβλίο, βασίζεται σε συνεντεύξεις που βρέθηκαν πριν από μερικά χρόνια.

Η αυτοπεποίθησή του στα εφηβικά του χρόνια ήταν ανύπαρκτη. Ειδικά με τις γυναίκες. «Ένιωθα σαν ένα φρικιό», λέει. «Τα κορίτσια νόμιζαν ότι ήμουν αστείος. Ένας χαρούμενος παλιάτσος». Αλλά όλα αυτά θα άλλαζαν μόλις γνώρισε την Γούντγουορντ το 1953. Εκεί που δεν τον θεωρούσε κανείς ως σεξουαλική απειλή, μετά τη γνωριμία του με την Τζοάν όλα άλλαξαν, αφηγείται ο ηθοποιός.