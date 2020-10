Ο Τζεφ Μπρίτζες διαγνώστηκε με λέμφωμα - Ανακοίνωσε ότι ξεκινάει θεραπεία

Ο 70χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε μήνυμά του στο Twitter ότι έχει λέμφωμα, μια μορφή καρκίνου, και ότι αρχίζει θεραπεία.



«Όπως θα έλεγε ο Dude: νέα σκ**ά ήρθαν στο φως», γράφει στο μήνυμά του, χρησιμοποιώντας γνωστή ατάκα από τον ρόλο του ως «Dude» στην καλτ ταινία των αδερφών Κοέν «Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι».

«Διαγνώστηκε ότι έχω λέμφωμα. Αν και πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, είμαι τυχερός διότι έχω μια σημαντική ομάδα γιατρών και η πρόγνωση είναι καλή», συνεχίζει στο μήνυμά του στο Twitter με το οποίο ανακοινώνει στους θαυμαστές του την κακή είδηση.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.