Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «ΑΙΓΑΙΟ SOS»

Ολοκληρώθηκαν 40 μέρες γυρισμάτων σε διάφορα σημεία της χώρα μας για τη νέα ελληνική στρατιωτική κωμωδία «ΑΙΓΑΙΟ SOS», που είναι βασισμένη σε μια ιδέα του Κώστα Λαμπρόπουλου (ένας εκ των παραγωγών των πολυαγαπημένων στο κοινό ταινιών «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο», «Ι-4: Λούφα και Απαλλαγή», «Τέλειοι Ξένοι»).Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πιέρρος Ανδρακάκος, γνωστός από τις τηλεοπτικές επιτυχίες «Μοντέρνα οικογένεια» (2014), «Ταμάμ» (2014), «Οι Βασιλιάδες» (2012), «Λατρεμένοι μου γείτονες» (2007), δηλώνει: «Είναι μια μεγάλη παραγωγή με σπέσιαλ εφέ και ωραία μουσική, την οποία υπογράφει ο συνθέτης Κώστας Χρηστίδης και πλαισιώνεται από εξαιρετικούς ηθοποιούς». Σε συνδυασμό με το καυστικό και ευφυές σενάριο που ετοίμασαν οι Μαργαρίτης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος και Δημήτρης Μαρούδης το αποτέλεσμα των γυρισμάτων ήταν αναμφίβολα το αναμενόμενο!Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης («Straight Story», «Μια μέλισσα τον Αύγουστο», «Από έρωτα», «Τέλειοι ξένοι»), στον ρόλο του Κλεάνθη Χάρισμα, ο Πάνος Βλάχος («Love in the end», «Οι Βασιλιάδες», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Days Of Our Lives»(!) του NBC) ως ο Καρδιτσιώτης ΟΥΚάς Μαυρογιαννέας και η εντυπωσιακή και ταλαντούχα ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπούλου («Τέλειοι Ξένοι», «Βάκχες», «Ημερολόγιο ενός Απατεώνα», «Δον Κιχώτης», «Άλλη Αίσθηση») ως η Ελληνοϊταλίδα Γκαμπριέλα Ρομάνι, αλλά και ο νέος ζεν πρεμιέ της ελληνικής σόου μπιζ Μιχάλης Λεβεντογιάννης («Τατουάζ», «Πιάφ», «Dogville») στον ρόλο του γόη Βαλάση! Μαζί τους ένα σπουδαίο καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών, όπως οι: Nina Senicar, Δήμητρα Κολλά, Jerome Kaluta, Κωνσταντίνος Mπιμπής, Νικόλας Μίχας, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Κωνσταντίνος Αρνοκούρος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Γιάννης Ζωγράφος, Σοφία Παυλίδου, Fu Yin.Η παραγωγός εταιρεία είναι η View Master Films A.Ε. ενώ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στις διάφορες τοποθεσίες της Αττικής αλλά και των νησιών, το συνεργείο αποτελούνταν από 50(!) περίπου μέλη. Τα γυρίσματα έγιναν κυρίως στη νησίδα του Σαρωνικού κόλπου «Μετώπη» που είναι πραγματικά σαν να «εμφανίστηκε» στη μέση του ΑΙΓΑΙΟΥ.Το «ΑΙΓΑΙΟ SOS» αναμένεται στους κινηματογράφους στις 15 Νοεμβρίου του 2018 σε διανομή ODEON.