Στις αναφορές περί μη ασφαλών προϊόντων απαντάει η Temu, μέσω εκπροσώπου της που ήρθε σε επικοινωνία με τη «Ζούγκλα».

Στο e-mail, η εκπρόσωπος αναφέρει πως η εταιρεία εξετάζει την καταγγελία της BEUC και σκοπεύει να συμμορφωθεί σε όλους τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής – και όχι μόνο – αγοράς, ενώ ζητά συγγνώμη από τους καταναλωτές για την όποια αναστάτωση. Τέλος, δεσμεύεται να βάζει πάντα ως προτεραιότητα τον καταναλωτή.

Στο e-mail, που εστάλη στη «Ζούγκλα» στα αγγλικά, αναφέρονται τα εξής:

«Η Temu είναι μια εταιρεία που εισήλθε πρόσφατα στην αγορά της Ευρώπης, καθώς το άνοιγμά μας στις αγορές έγινε μόλις πριν από έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ακούσαμε προσεκτικά τα σχόλια των πελατών, των ρυθμιστικών φορέων και των ομάδων υπεράσπισης των καταναλωτών. Προσαρμόζουμε ενεργά τις υπηρεσίες μας για να ευθυγραμμιστούμε με τις τοπικές πρακτικές και προτιμήσεις και δεσμευόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας δεν είναι απλώς να ικανοποιούμε τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, αλλά να τις υπερβαίνουμε τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών. Για να το επιτύχουμε αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με τους τρίτους πωλητές μας, τις ρυθμιστικές αρχές, τις ομάδες καταναλωτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα συμφέροντά μας και η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών είναι αμοιβαία και ευθυγραμμισμένα. Η δέσμευσή μας για συμμόρφωση και η προθυμία μας να εμπλέξουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται στις προληπτικές μας δράσεις. Την περασμένη εβδομάδα, η Temu προχώρησε σε δήλωση παύσης συνεργασίας με τη γερμανική VZBV, δεσμευόμενη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με τις πρακτικές μας, πολλές από τις οποίες καλύπτονται από την καταγγελία της BEUC. Επιπλέον, τη Δευτέρα, η Temu υπέγραψε δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων με την Επιτροπή Δίκαιου Εμπορίου της Νότιας Κορέας, δεσμευόμενη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού, πρόληψης και απομάκρυνσης από την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων.

Η Temu προσπαθεί να παρέχει καινοτόμες και βολικές υπηρεσίες στους καταναλωτές, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ασφάλειά τους. Λειτουργούμε με ακεραιότητα και καθοδηγούμαστε από ένα σύνολο βασικών αξιών που θέτουν πάντα τους καταναλωτές σε προτεραιότητα. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε άμεσα και επιμελώς με τους ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των καταναλωτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Όσον αφορά την καταγγελία της BEUC, τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και θα τη μελετήσουμε διεξοδικά. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε το διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Temu προς τους καταναλωτές. Όπου εντοπίζουμε τομείς για βελτίωση, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να διορθώσουμε τυχόν ελλείψεις. Έχουμε το συμφέρον των καταναλωτών ως προτεραιότητα και προσπαθούμε να παρέχουμε μια ασφαλή και αξιόπιστη υπηρεσία που εκτιμάται από τους καταναλωτές και προσθέτει σημαντική αξία. Δεσμευόμαστε για διαφάνεια και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Εκτιμούμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες».

Ακολουθεί το e-mail στην πρωτότυπη μορφή του, στα αγγλικά:

«Temu is a newcomer to Europe, having entered our first markets just over a year ago. During this time, we have listened carefully to feedback from customers, regulatory bodies, and consumer advocacy groups. We have been actively adjusting our service to align with local practices and preferences, and we are committed to full compliance with the laws and regulations of the markets where we operate. We aim not just to meet the minimum legal requirements but to exceed them by adhering to the highest standards of best practices. To achieve this, we work closely with our third-party sellers, regulators, consumer groups, and other stakeholders.

Our interests in protecting consumers’ interests are mutual and aligned. Our commitment to compliance and our willingness to engage stakeholders globally can be seen in our proactive actions. In the past week, Temu entered a cease-and-desist declaration with Germany’s VZBV, committing to addressing concerns raised about our practices, many of which are covered by the BEUC’s complaint. Additionally, on Monday, Temu signed a product safety pledge with South Korea’s Fair Trade Commission, committing to a comprehensive system to detect, prevent, and remove unsafe products from circulation.

Temu strives to provide innovative and convenient services to consumers while prioritizing their safety. We operate with integrity and are guided by a core set of values that always puts consumers first. We are ready to cooperate swiftly and diligently with stakeholders to ensure consumer safety and the sustainable growth of the platform.

Regarding the BEUC complaint, we take it very seriously and will study it thoroughly. We hope to continue our dialogue with the relevant stakeholders to improve Temu’s service for consumers. Where we identify areas for improvement, we are eager to work together to enhance our service and to rectify any shortcomings. We hold the interest of consumers at heart and strive to provide a safe and trusted service that is valued by consumers and adds significant value. We are committed to transparency and full compliance with all applicable laws and regulations.

We appreciate the opportunity to address these concerns».