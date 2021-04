Όσκαρ 2021: Ποιοι παίρνουν χρυσό αγαλματίδιο

H 93η τελετή απονομής των Όσκαρ είναι γεγονός και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Union Station, τον εμβληματικό κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Άντζελες, ο οποίος βρίσκεται 12 χλμ. μακριά από το Dolby Theater όπου διεξάγονται παραδοσιακά οι τελετές.

Παρά την πανδημία, η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και το επίσημο ένδυμα θα είναι υποχρεωτικό, όπως και τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης.

Ο σταθμός Union Station, διάσημος για την αρχιτεκτονική του ισπανικού αποικιακού στυλ, αναμένεται να επιτρέψει στην πλειάδα των αστέρων να συμμετάσχουν στο γκαλά, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας. Θα επιτρέψει ακόμη να στηθεί ένα τύπου κόκκινο χαλί, μικρότερο και διαφορετικό από τις άλλες χρονιές.





Η βραδιά των Όσκαρ, η οποία αποτελεί την πιο δημοφιλή σε τηλεθέαση τελετή από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο, θα σκηνοθετηθεί για έκτη φορά από τον Γκλεν Γουάις, έναν αναγνωρισμένο ειδικό σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με την παραγωγή του Στίβεν Σόντερμπεργκ, του σκηνοθέτη της ταινίας «Contagion».

Όπως έχει γίνει γνωστό, δε θα υπάρξει κεντρικός παρουσιαστής για τα βραβεία της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου, όμως, οι παραγωγοί της βραδιάς ετοιμάζουν ένα all-star cast για να παρουσιάσει τις επιμέρους κατηγορίες.

Στη 01:30 θα αρχίσει η ζωντανή μετάδοση του pre-show από το Λος Άντζελες που θα μας δείξει τη διαδρομή των υποψηφίων μέχρι τη μεγάλη βραδιά, καθώς και στιγμιότυπα από το πάρτι όπου θα ακουστούν τα πέντε υποψήφια τραγούδια. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr, Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sanden, Diane Warren.

Η τελετή, θα παρουσιαστεί στις 3 τη νύχτα ώρα Ελλάδος. Live όλα όσα συμβαίνουν στη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου θα καταγράψει το zougla.gr





Τα μεγάλα φαβορί

Όπως όλα δείχνουν η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με τα εφετινά βραβεία σκοπεύει να στηρίξει τη διαφορετικότητα έπειτα από χρόνια επικρίσεων για περιθωριοποίηση καλλιτεχνών.

Οι ταινίες που ξεχώρισαν και θα ακουστούν περισσότερο τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας για την Ελλάδα είναι η ταινία «Mank» του Netflix, η οποία κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας αλλά και Α’ ανδρικού ρόλου, για την ερμηνεία του Γκάρι Όλντμαν.

Έξι ακόμα ταινίες ξεχώρισαν αποσπώντας έξι υποψηφιότητες η καθεμία. Πρόκειται για τις: «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal», και «The Trial of the Chicago 7». Όλες οι παραπάνω ταινίες είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας παρέα με το «Promising Young Woman» ένα ιδιαίτερο φεμινιστικό θρίλερ εκδίκησης που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες.