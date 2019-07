Προσεχώς: «Κάποτε… στο Χόλιγουντ» του Ταραντίνο με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Αλ Πατσίνο

To Κάποτε… στο Χόλιγουντ, του Quentin Tarantino επισκέπτεται το Λος Άντζελες του 1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιομηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν. Η ένατη ταινία του ευφυούς σκηνοθέτη και σεναριογράφου, φιλοξενεί ένα υπέρλαμπρο καστ και ένα γαϊτανάκι από ιστορίες σε έναν φόρο τιμής στις τελευταίες μεγάλες στιγμές της χρυσής εποχής του Hollywood.



Once Upon A Time… In Hollywood



Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο



Ηθοποιοί: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Τίμοθι Όλιφαντ, Ντακότα Φάνινγκ, Λουκ Πέρι, Αλ Πατσίνο, Κερτ Ράσελ.



Διάρκεια: 159 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμικό δράμα



Δείτε το τρέιλερ: