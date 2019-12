Προσεχώς: «Μετά τον Γάμο» με τους Τζούλιαν Μουρ, Μισέλ Oυίλιαμς

Στα περίχωρα της ερειπωμένης, αρχαίας πόλης της Καλκούτα βρίσκεται ένα ορφανοτροφείο. Η Ίζαμπελ έχει δουλέψει σκληρά για να φροντίζει τα παιδιά που ζουν εκεί. Όντας σε απελπιστική οικονομική ανάγκη για να κρατήσει το ορφανοτροφείο σε λειτουργία, έχει φαινομενικά βρει τον τέλειο ευεργέτη και πρέπει να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη για να συναντήσει τη γυναίκα που προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει. Ριμέικ της ομώνυμης δανέζικης ταινίας (After the Wedding - Etter Bryllupet) της Σούζαν Μπίερ, η οποία είχε διεκδικήσει το 2007 το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Με τη βραβευμένη με Όσκαρ Τζούλιαν Μουρ και την τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ Μισέλ Oυίλιαμς.



After the Wedding



Σκηνοθεσία: Μπαρτ Φρέντλιχ



Ηθοποιοί: Τζούλιαν Μουρ, Μισέλ Oυίλιαμς, Μπίλι Κράνταπ, Έιμπι Κουίν, Γουίλ Τσέις.



Διάρκεια: 112 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική

Δείτε το τρέιλερ: