Σινεμά με θέα – Το αγαπημένο μας θερινό σινεμά επιστρέφει!

Οι μαγικές, δροσερές, καλοκαιρινές βραδιές του Σινεμά με Θέα επιστρέφουν και φέτος και μάς υπόσχονται μοναδικές κινηματογραφικές αποδράσεις με υπέροχες ταινίες στο πιο αγαπημένο θερινό σινεμά της Θεσσαλονίκης, το Σινεμά με Θέα!

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στήνουν από τις 26 Ιουνίου για ένατη συνεχή χρονιά το καλύτερο θερινό σινεμά στο πιο όμορφο σημείο της πόλης, την οροφή του κτηρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με την υπέροχη θέα στο Θερμαϊκό Κόλπο.

Το «Σινεμά με Θέα», το αγαπημένο θερινό στέκι των σινεφίλ, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 και αποτελεί την πιο αγαπημένη, οικονομική πρόταση εξόδου για όσους θα βρίσκονται το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Οι ταινίες που θα δούμε φέτος στο Σινεμά με Θέα:

- Το γαλλικό «Μάστερ σεφ» συναντά μια δομή ανηλίκων στην απολαυστική κωμωδία Μάλιστα, σεφ! του Λουί-Ζιλιέν Πετί για την δύναμη της αγάπης και της μαγειρικής.

- To σαγηνευτικό Aftersun της Σάρλοτ Γουέλς, ένα ψυχογράφημα της απώλειας, της μνήμης και της πατρικής αγάπης, που θα σας φέρει δάκρυα στα μάτια.

- Τη νέα ταινία της Σαρλότ Γκενσμπούρ, Νυχτερινοί επισκέπτες, σε σκηνοθεσία Μικαέλ Ερς, ένα νοσταλγικό ταξίδι στις ελπίδες της δεκαετίας του ’80 στη Γαλλία, με πρωταγωνίστρια μια ηρωίδα που παλεύει να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο που αλλάζει.

- Τη γλυκόπικρη ρομαντική κομεντί Καραόκε του Μος Ρόσενταλ, μια ταινία για το πέρασμα του χρόνου που αποδεικνύει ότι η νεότητα είναι μια ψυχική κατάσταση.

- Την πληθωρική κωμωδία χαρακτήρων Αυτά που δεν λέγονται του Σεσκ Γκέι, με ένα κορυφαίο καστ Ισπανών ηθοποιών.

Πληροφορίες για τις ταινίες

Μάλιστα, σεφ! / La brigade (Γαλλία, 2022)

Σκηνοθεσία; Louis-Julien Petit. Σενάριο: Louis-Julien Petit, Liza Benguigui, Sophie Bensadoun, Thomas Pujol, Sophie Bensadoun. Γλώσσα: Γαλλικά. Έγχρωμη, 97΄

Η Κάθυ είναι μια σαραντάρα ανερχόμενη βοηθός σεφ. Πάνω που είναι έτοιμη να εκπληρώσει το όνειρό της και να ανοίξει το δικό της εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, τα πράγματα στραβώνουν. Αντιμετωπίζοντας οικονομικές δυσκολίες, η Κάθυ αναγκάζεται να δεχτεί μια δουλειά στην κουζίνα μιας δομής για ανήλικους, ασυνόδευτους μετανάστες.

Aftersun (Ηνωμένο Βασίλειο - ΗΠΑ, 2022)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Σάρλοτ Γουέλς / Charlotte Wells. Με τους: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall, Kayleigh Coleman, Sally Messham, Harry Perdios. Γλώσσα Αγγλικά. Έγχρωμη, 102΄.

Μια γυναίκα θυμάται τις διακοπές που πέρασε μικρή, με τον χωρισμένο πατέρα της, στη διάρκεια ενός καλοκαιριού χαμένου βαθιά στη μνήμη, αλλά καθοριστικού και για τους δυο. Το «Aftersun» είναι μια ταινία που παρακολουθείς χαμογελαστός στην αρχή και γλυκύτατα δακρυσμένος στο τέλος. Είναι το είδος του μικρού, μαγικού φιλμ που αφήνει μεγάλα, τρυφερά σημάδια μέσα σου, σε ένα κινηματογραφικό ντεμπούτο από την Σάρλοτ Γουέλς που ήδη κέρδισε τις εντυπώσεις και πυροδότησε έντονες συζητήσεις. Ίσως γιατί μιλά τόσο αναγνωρίσιμα για τις αναμνήσεις της ζωής μας, για τα πράγματα που χαράχτηκαν μέσα μας, και τις μνήμες που ξαφνικά αναζωπυρώνονται.

Νυχτερινοί επισκέπτες / Passagers de la nuit / The Passengers of the Night (Γαλλία, 2022)

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Ερς / Mikhaël Hers. Σενάριο: Mikhaël Hers, Maud Ameline, Mariette Désert. Με τους: Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam, Thibault Vinçon, Emmanuelle Béart, Laurent Poitrenaux. Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά. Έγχρωμη, 111΄

Γαλλία, 1981, την ιστορική βραδιά της εκλογικής νίκης του Φρανσουά Μιτεράν. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους πανηγυρίζοντας, καθώς πνέει ένας άνεμος αλλαγής και ελπίδας. Η Ελιζαμπέτ, όμως, δεν μπορεί να συμμεριστεί το κλίμα χαράς και ευφορίας. Ο γάμος της έχει λήξει άδοξα και πρέπει να βρει τρόπο να συντηρήσει μόνη της τα δύο της παιδιά. Η δουλειά που πιάνει σε μια νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και η γνωριμία της με μια βασανισμένη έφηβη, την οποία προσκαλεί να μείνει με την οικογένειά της, θα αλλάξουν σταδιακά την οπτική και τη στάση της.

Καραόκε / Karaoke (Ισραήλ, 2022)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Μος Ρόσενταλ / Moshe Rosenthal. Με τους: Sasson Gabay, Rita Shukrun, Lior Ashkenazi. Γλώσσα: Εβραϊκά. Έγχρωμη, 100΄

Η Τόβα και ο Μέιρ είναι ένα ζευγάρι στα 60 που αγαπιούνται ακόμα αλλά τους έχει καταπιεί η ρουτίνα της μικροαστικής ζωής τους στα προάστια. Όταν ένας κοσμοπολίτης εργένης μετακομίζει στο ρετιρέ της πολυκατοικίας τους, η μαγνητική του παρουσία και οι βραδιές καραόκε στο διαμέρισμά του μετατρέπονται σε εμμονή για το φιλήσυχο ζευγάρι. Θα είναι η νέα τους συνήθεια μια νέα αρχή και για την σχέση τους η αρχή του τέλους;

Αυτά που δεν λέγονται / Stories not to be told / Historias para no contar (Ισπανία, 2022)

Σκηνοθεσία: Σεσκ Γκέι / Cesc Gay. Σενάριο: Tomàs Aragay, Cesc Gay. Με τους: Anna Castillo, Chino Darín, Alex Brendemühl, Antonio de la Torre, Maribel Verdú, Alexandra Jiménez, Jose Coronado, Alejandra Onieva, Quim Gutiérrez, Brays Efe. Γλώσσα: Ισπανικά. Έγχρωμη, 100΄

Μία ξεκαρδιστική ανθολογία πέντε ιστοριών γύρω από τις περίπλοκες σχέσεις των ανθρώπων. Με ένα καστ που αποτελείται από την αφρόκρεμα του ισπανικού κινηματογράφου των τελευταίων 20 ετών, οι πέντε ιστορίες ξεδιπλώνονται στην καρδιά της Βαρκελώνης με φόντο μικροαστικά σκηνικά αγγίζοντας θέματα όπως οι ανασφάλειες της μέσης ηλικίας, διαφυλικά ζητήματα, και διλήμματα τεκνοποίησης.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



5€ (γενική είσοδος) – 4€ (μειωμένο)

Προπώληση εισιτηρίων: στα εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.tch.gr.

Πρόγραμμα προβολών



Ώρα προβολής: 21:30



26, 27, 28 Ιουνίου Μάλιστα, σεφ!



3, 4, 5 Ιουλίου Aftersun



10, 11, 12 Ιουλίου Νυχτερινοί επισκέπτες



17, 18, 19 Ιουλίου Καραόκε



24, 25, 26 Ιουλίου Αυτά που δεν λέγονται