Στον κινηματογράφο το μυθιστόρημα της Τζούντι Μπλουμ «Are You There God? It's Me, Margaret»

Πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του επιδραστικού νεανικού μυθιστορήματος της Τζούντι Μπλουμ «Are You There God? It's Me, Margaret» του 1970 ετοιμάζεται η μεταφορά του στον κινηματογράφο.



Έπειτα από «κυνήγι» πολλών χρόνων για τα κινηματογραφικά δικαιώματα, το Deadline επιβεβαίωσε ότι η Lionsgate θα κυκλοφορήσει την ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Κέλι Φρέμον Κρεγκ.



Παραγωγοί θα είναι οι Τζέιμς Λ. Μπρουκς, Τζούλι Άνσελ, Ρίτσαρντ Σακάι, Έιμι Μπρουκς και Τζούντι Μπλουμ.



Σύμφωνα με το Deadline, η συγγραφέας παραχώρησε τα δικαιώματα στους Κρεγκ και Μπρουκς, αφού προηγουμένως απέρριπτε προσφορές επί δεκαετίες.



Το μυθιστόρημα της Μπλουμ ακολουθεί την έφηβη Μάργκαρετ, καθώς η οικογένειά της μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στα προάστια του Νιου Τζέρσεϊ. Η Μάργκαρετ ωριμάζει πιο αργά από τις συμμαθήτριές της και περιγράφει τα συναισθήματά της για τα σοκ της εφηβείας, τα πρώτα σουτιέν, την πρώτη περίοδο, την έλξη για τα αγόρια και τη σύγκρουσή της με τους γονείς της. Το 2010, το βιβλίο ανακηρύχθηκε ένα από τα 100 κορυφαία μυθιστορήματα μυθοπλασίας στην αγγλική γλώσσα που κυκλοφόρησαν από το 1923.



«Κατάλαβα όταν συναντήθηκα με την Κέλι και τον Τζιμ ότι ήμουν απίστευτα τυχερή να τους έχω επικεφαλής της ομάδας της Μάργκαρετ» δήλωσε η συγγραφέας.



«Αυτό το βιβλίο ήταν ένας ύμνος όταν το διαβάσαμε για πρώτη φορά ως έφηβες και παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος, διότι τίποτα δεν έχει καταγράψει την εμπειρία της ενηλικίωσης με την ίδια αυθεντικότητα, αλήθεια και σεβασμό. Για τον λόγο αυτόν, η Τζούντι Μπλουμ είναι ένας φάρος για γυναίκες και κορίτσια. Η Κέλι Φρέμον Κρεγκ είναι σκηνοθέτης που λατρεύουμε και κυνηγούσαμε εδώ και χρόνια και ο Τζέιμς Λ. Μπρουκς είναι ένας ήρωας για όλους μας» δήλωσε η πρόεδρος παραγωγής της Lionsgate, Έριν Γουέστερμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ