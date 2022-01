Box Office: Το «Scream» κόβει την ανάσα στο «Spider-Man»

Έπειτα από ένα μήνα στο νούμερο 1 του box office, η ταινία «Spider-Man: No Way Home» πέφτει στη δεύτερη θέση. Η αμερικανική ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία των Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζίλετ, και σενάριο των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Γκάι Μπιούσικ «Scream» της Paramount Pictures έκανε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο και σάρωσε με 30,6 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων μόνο σε ΗΠΑ και Καναδά.



Εικοσιπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Scream», η 5η συνέχειά του φέρνει και πάλι ανατριχίλα, φόβο και ουρλιαχτά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η παραγωγή της κόστισε περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια και τα δικαιώματα των ταινιών «Scream», αποκτήθηκαν από την «Spyglass Media Group», η οποία έκανε την παραγωγή της νέας ταινίας με την «Paramount».



Παλιοί και νέοι χαρακτήρες ενώνουν τις δυνάμεις τους, όπως η Νεβ Κάμπελ (Neve Campbell), η Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox) και ο Ντέιβιντ Αρκέτ (David Arquette) μαζί με την Μελίσα Μπαρέρα (Melissa Barrera), Τζένα Ορτέγα (Jenna Ortega) και Τζακ Κουέιντ (Jack Quaid).



Είναι η πρώτη εισπρακτική επιτυχία του έτους σε μια χρονιά που το Χόλιγουντ ελπίζει να επιστρέψει η κανονικότητα στις κινηματογραφικές αίθουσες μιας που η έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον ανέτρεψε τα σχέδια κυκλοφορίας αρκετών ταινιών επισημαίνει το AP.



Ενώ η ταινία «Spider-Man: No Way Home» υποχώρησε στη δεύτερη θέση, συνεχίζει να καταγράφει νέα ρεκόρ εισπράξεων συγκεντρώνοντας 20,8 εκατομμύρια δολάρια το πέμπτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ