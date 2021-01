Τζιμ Κάρεϊ, ένας σπουδαίος ηθοποιός

Σαν σήμερα στις 17 Ιανουαρίου 1962, γεννήθηκε ο Καναδοαμερικανός ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ, ένας από τους πιο σημαντικούς κωμικούς της γενιάς του και από τους επιγόνους του εμβληματικού κωμικού Τζέρι Λιούις. Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες επιτυχίες του Χόλιγουντ, ενώ δεν έχουν περάσει απαρατήρητες οι ερμηνείες του σε δραματικούς ρόλους.

Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα

Ο Τζέιμς Γιουτζίν Κάρεϊ γεννήθηκε στο Νιού Μάρκετ της πολιτείας Οντάριο του Καναδά. Από μικρός στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού του και έκανε διάφορες κωμικές γκριμάτσες, τις οποίες επαναλάμβανε στις οικογενειακές συνάξεις και σε φιλικές παρέες, σκορπώντας άφθονο γέλιο. Εκεί ανακάλυψε ότι ήταν γεννημένος ηθοποιός.

Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να εμφανίζεται σε κλαμπ του Τορόντο ως σταντ-απ κωμικός, δουλεύοντας παράλληλα ως θυρωρός για να βοηθάει την οικογένειά του. Έγραφε ίδιος τα κείμενα των παραστάσεών του και διάνθιζε τις εμφανίσεις του με μιμήσεις διασημοτήτων που ήταν ανεξάντλητες.

To 1981 μετακόμισε στο Χόλιγουντ και άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το 1986 έπαιξε στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Η Πέγκι Σου Παντρεύτηκε» (« Peggy Sue Got Married») και δύο χρόνια αργότερα εμφανίστηκε ως εξωγήινος στην κωμωδία φαντασίας του Τζούλιαν Τεμπλ «Στον Πλανήτη Γη τα Κορίτσια Είναι Εύκολα» (»Earth Girls Are Easy»).

Οι μεγάλες επιτυχίες

Τη δεκαετία του ’90 γνώρισε μεγάλη επιτυχία και καθιερώθηκε ως κωμικός πρώτης γραμμής.To 1991, έλαβε εγκωμιαστικές κριτικές για το τηλεοπτική εκπομπή «Jim Carrey:Unnatural Act» με διάφορα σκετσάκια που θύμιζαν την θητεία του στην σταντ-απ κωμωδία και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο με την τηλεοπτική σειρά «In Living Colour» μέχρι το 1994. Έκτοτε αφιερώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά στην κινηματογραφική του καριέρα.

Η επιτυχία του και στη μεγάλη οθόνη ήταν άμεση τον ίδιο χρόνο με τρεις ταινίες: «Ντετέκτιβ Ζώον» («Ace Ventura: Pet Detective»), «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος («Dumb & Dumber») και «Η Μάσκα» («The Mask»). Στην τελευταία αυτή ταινία υποδύεται ένα συνεσταλμένο τραπεζοϋπάλληλο, που χάρη σε μια μάσκα που ανακαλύπτει τυχαία μεταμορφώνεται σε ένα σούπερ άντρα, γεμάτο ενέργεια, στυλ και γοητεία, Για την ερμηνεία του αυτή προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα. Το 1997 είχε μια ακόμη επιτυχία με την κωμωδία «Ο Ψευταράς» («Liar, Liar»), στην οποία υποδύεται ένα δικηγόρο που για μια μέρα στην ζωή του αποφασίζει να πει την αλήθεια.

Το 1998, ανέβηκε επίπεδο με τη σάτιρα του Πίτερ Γουίρ «Ζωντανή Μετάδοση» («The Truman Show»). Ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο ενός απλού ανθρώπου που ανακαλύπτει ότι η κοινότοπη ζωή του έχει γίνει ένα δημοφιλές τηλεοπτικό σόου.Τον επόμενο χρόνο υποδύθηκε ένα θρύλο της σταντ-απ κωμωδίας, τον Άντι Κάουφμαν, στη βιογραφική ταινία του Μίλος Φόρμαν «Άνθρωπος στο Φεγγάρι» («Man in the Moon»).

Το 2000 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Ρον Χάουαρντ «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» («How the Grinch Stole Christmas») βασισμένο σε μια ιστορία του Αμερικανού παραμυθά Dr Seuss και το 2004 έλαβε εγκωμιαστικές κριτικές για την ερμηνεία του στην κομεντί του Μάικλ Γκόντρι « Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού» («Eternal Sunshine of the Spotless Mind»), στον ρόλο ενός άνδρα που αποφασίζει να σβήσει τις αναμνήσεις του από την πρώην φιλενάδα του.

Το 2009 δάνεισε την φωνή του στον Εμπενίζερ Σκρουτζ στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Κάρολου Ντίκενς και την ίδια χρόνια υποδύθηκε έναν ομοφυλόφιλο εγκληματία που παντρεύεται στη φυλακή τον αγαπημένο του στη μαύρη κωμωδία «I Love You Phillip Morris».

Στην οικογενειακή κωμωδία «Ο Κος Πόπερ και οι Πιγκουίνοι» («Mr. Popper`s Penguins», 2011), βασισμένο στο ομώνυμο παιδικό παραμύθι, υποδύθηκε ένα επιχειρηματία που κληρονομεί έξι πιγκουίνους και μπλέκει σε απίθανες καταστάσεις.

Το 2016 πρωταγωνίστησε στο σκοτεινό θρίλερ του Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξανδρου Αβρανά «Dark Crimes», που βασίζεται σε άρθρο του περιοδικού New Yorker, το 2009, για ένα αστυνομικό που ερευνά ένα φόνο που μοιάζει με την πλοκή ενός αστυνομικού μυθιστορήματος της εποχής εκείνης.

Ο Τζιμ Κάρεϊ εκτός από την υποκριτική, ασχολείται με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, ενώ δημοσιεύει πολιτικές γελοιογραφίες που παρωδούν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του. Είναι ενεργό μέλος του αντιεμβολιαστικού κινήματος, καθώς θεωρεί ότι τα παιδιά δέχονται «τόσα πολλά εμβόλια, σε τόσο σύντομο διάστημα, πολλά από τα οποία είναι τοξικά».

Η προσωπική του ζωή

Στην προσωπική του ζωή, έχει νυμφευτεί δύο φορές, την πρώτη με την σερβιτόρα Μελίσα Γουόμερ, με την οποία απέκτησε μια κόρη και την δεύτερη με την ηθοποιό Λορίν Χόλι. Τον κουτσομπολίστικο Τύπο της χώρας του έχουν απασχολήσει οι σχέσεις του με τη τραγουδίστρια Λίντα Ρόνσταντ και με την ηθοποιό Ρενέ Ζελβέγκερ.

Οι δύσκολες στιγμές που βίωσε

Η αυτοκτονία από ναρκωτικά, της πρώην συντρόφου του Cathriona White, το 2015, τον κατέβαλλε ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να σταματήσει τους ρόλους του στον κινηματογράφο. Ο σύζυγος της εκλιπούσας Mark Burton και η μητέρα της Brigid Sweetman είχαν μηνύσει τον διάσημο ηθοποιό και τον κατηγορούσαν ότι εκείνος της είχε δώσει υπερβολική δόση χαπιών το 2015, ωστόσο δεν συγκέντρωσαν επαρκή στοιχεία για να στείλουν τον διάσημο ηθοποιό στο εδώλιο του κατηγορουμένου και η υπόθεση έκλεισε στις 25 Ιανουαρίου του 2018.