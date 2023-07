Βραβεία Εmmy: Αναβάλλονται για πρώτη φορά μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Τα φετινά βραβεία Emmy αναβάλλονται και η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τις 18 Σεπτεμβρίου, λόγω της διπλής απεργίας ηθοποιών και σεναριογράφων του Χόλιγουντ. Σημειώνεται ότι αυτή θα είναι η πρώτη αναβολή για τα Emmy μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η τελετή απονομής των βραβείων είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί στο Fox στις 18 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, χωρίς ηθοποιούς να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί ή να παραλάβουν το βραβεία τους, κάτι τέτοιο μοιάζει αδύνατο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για τη διεξαγωγή της τελετής σε άλλη ημερομηνία, οπότε θα λέγαμε πως τα Emmy αναβάλλονται μέχρι... νεωτέρας. Στο μεταξύ η Ακαδημία των βραβείων και το Fox συζητούν για τον αναπρογραμματισμό της εκδήλωσης με διάφορες ημερομηνίες να πέφτουν στο τραπέζι.

Η ιστορική απεργία στο Χόλιγουντ

Οι ηθοποιοί ανακοίνωσαν ότι συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη απεργία των σεναριογράφων στο μεγαλύτερο «λουκέτο» της βιομηχανίας εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Τις κινητοποιήσεις στηρίζουν ηχηρά ονόματα, όπως οι Τζέιμι Λι Κέρτις και Σίνθια Νίξον.

Βασικό αίτημα των ηθοποιών είναι οι κολοσσοί του streaming να συμφωνήσουν σε μια δικαιότερη κατανομή των κερδών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το σωματείο - επίσημα γνωστό ως Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, ή SAG-AFTRA - θέλει επίσης μια εγγύηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα πρόσωπα και οι φωνές που δημιουργούνται από υπολογιστή δεν θα χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τους ηθοποιούς.

Μία ξεχωριστή απεργία των 11.500 μελών του Writers Guild of America που απαιτούν καλύτερες συνθήκες αμοιβής και εργασίας έχει ξεκινήσει από τις 2 Μαΐου.

Η «διπλή απεργία» και από τα δύο συνδικάτα είναι η πρώτη από το 1960, όταν η SAG είχε επικεφαλής τον ηθοποιό Ρόναλντ Ρίγκαν, πολύ πριν μπει στην πολιτική και γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Η τελευταία απεργία των ηθοποιών έγινε το 1980.

Η μεγάλη αυτή απεργία έχει καθυστερήσει σημαντικά τις παραγωγές του Χόλιγουντ, ενώ κανείς δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει σχετικά με τις διοργανώσεις κινηματογραφικών βραβείων.

Όλες οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy

Καλύτερη δραματική σειρά

“Andor”

“Better Call Saul”

“The Crown”

“House of the Dragon”

“The Last of Us”

“Succession”

“The White Lotus”

“Yellowjackets”

Καλύτερη κωμική σειρά

“Abbott Elementary”

“Barry”

“Jury Duty”

“The Bear”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

“Wednesday”

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία

“Beef”

“Black Bird”

“Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

“Daisy Jones & The Six”

“Fleishman is in Trouble”

“Obi-Wan Kenobi”

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία

Μπιλ Χάντερ, “Barry”

Μάρτιν Σορτ, “Only Murders in the Building”

Τζέισον Σουντέικις, “Ted Lasso”

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, “The Bear”

Τζέισον Σίγκελ, “Shrinking”

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία

Κριστίνα Άπλγκεϊτ, “Dead to Me”

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν, “The Marvelous Mrs. Maisel

Κουίντα Μπράνσον, “Abbott Elementary”

Νατάσα Λιόν, “Poker Face”

Τζένα Ορτέγκα, “Wednesday”

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Μπράιαν Κοξ, “Succession”

Κίραν Κάλκιν, “Succession”

Μπόμπ Όντενκερκ, “Better Call Saul”

Πέντρο Πασκάλ, “The Last of Us”

Τζέρεμι Στρονγκ, “Succession”

Τζέφ Μπρίτζες, “The Old Man”

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Μέλανι Λίνσκι, “Yellowjackets”

Ελίζαμπεθ Μος, “The Handmaid’s Tale”

Μπέλα Ράμσεϊ, “The Last of Us”

Σάρα Σνουκ, “Succession”

Σάρον Χόργκαν, “Bad Sisters”

Κέρι Ράσελ, “The Diplomat”

Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Τάρον Έγκερτον, “Black Bird”

Ίβαν Πίτερς, “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Ντάνιελ Ράντκλιφ, “Weird: The Al Yankovic Story”

Μάικλ Σάνον, “George & Tammy”

Στίβεν Γέουν, , “Beef”

Κουμάλ Ναντζιάνι, “Welcome to Chippendales”

Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Λίζι Κάπλαν, “Fleishman Is In Trouble”

Ντόμινικ Φίσμπακ, “Swarm”

Ράιλι Κίου, Daisy Jones & The Six”

Τζέσικα Τσαστέιν, “George and Tammy”

Άλι Γουόνγκ, “Beef”

Κάθριν Χαν, “Tiny Beautiful Things”