Χρυσές Σφαίρες 2022: Όσα πρέπει να ξέρετε για τη σημερινή τελετή

Σε ιδιωτική μετάδοση και χωρίς κόκκινο χαλί θα διεξαχθεί σήμερα, Κυριακή, η 79η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών. Οι δραματικές ταινίες «Η εξουσία του σκύλου» και «Μπέλφαστ» ηγούνται των υποψηφιοτήτων με επτά υποψηφιότητες το καθένα, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν διαδικτυακά.

Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες του Covid- 19 θα είναι και φέτος η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Η Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) θα φιλοξενήσει την 79η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών σήμερα, Κυριακή (9/1), στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, τιμώντας ταινίες και σειρές που ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά.

Ενώ η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στον παραδοσιακό της χώρο, δεν υπάρχουν πολλά για να θυμίζουν τα προηγούμενα χρόνια. Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόκκινο χαλί και οι νικητές θα ανακοινωθούν διαδικτυακά.

Χρυσές Σφαίρες 2022: Πώς θα διεξαχθούν

Δεν θα υπάρχει κοινό ή υποψήφιοι στην απονομή των βραβείων της Κυριακής μετά την ταχεία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού, καθώς η εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον, έχει κυριαρχήσει στις ΗΠΑ.

Μόνο «επιλεγμένα μέλη και χορηγοί» θα βρίσκονται στην αίθουσα καθώς ανακοινώνονται τα βραβεία, σύμφωνα με την διοργανώτρια επιτροπή.

Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου, καθώς και να επιδείξουν αρνητικό τεστ PCR 48 ωρών, ενώ θα τηρηθούν και όλα τα άλλα απαραίτητα μέτρα, όπως μάσκες και κοινωνική απόσταση.

Ακόμη στην τελετή δεν θα υπάρχει κόκκινο χαλί, ενώ δεν έχουν προσκληθεί μέσα ενημέρωσης.



Χρυσές Σφαίρες 2022: Πώς θα παρακολουθήσετε την απονομή

Οι Χρυσές Σφαίρες μεταδίδονταν παραδοσιακά από το NBC. Φέτος, η τελετή δεν θα μεταδοθεί από το δίκτυο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη ποικιλομορφίας στη σύνθεση της επιτροπής. Η HFPA αποτελείται από 87 δημοσιογράφους που καθορίζουν τους υποψηφίους και τους νικητές των Χρυσών Σφαιρών κάθε χρόνο.

Η HFPA έκανε από τότε ενημερώσεις και αναθεωρήσεις για να γίνει πιο περιεκτικό αφού αντιμετώπισε μποϊκοτάζ στο Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένου του Τομ Κρουζ, ο οποίος επέστρεψε και τα τρία βραβεία Χρυσής Σφαίρας.

Σε προηγούμενο δελτίο Τύπου, η ένωση είπε: «Τους τελευταίους οκτώ μήνες, η HFPA έχει αναθεωρήσει πλήρως το καταστατικό του, εφαρμόζοντας σαρωτικές αλλαγές από πάνω προς τα κάτω που αφορούν την ηθική και τον κώδικα δεοντολογίας, τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη, τη διακυβέρνηση, τη συμμετοχή και πρόσφατα, το HFPA αποδέχτηκε τη μεγαλύτερη και πιο διαφορετική ομάδα μέχρι σήμερα με 21 νέα μέλη, τα οποία είναι όλα ψηφοφόροι για πρώτη φορά στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών».

Μετά την αποκάλυψη των υποψηφίων τον Δεκέμβριο, το Χόλιγουντ παρέμεινε ως επί το πλείστον σιωπηλό, με μόνο μερικά αστέρια να αντιδρούν στην ανακοίνωση.

Το HFPA δεν έχει ανακοινώσει εάν η τελετή των βραβείων θα μεταδοθεί ζωντανά από κάποιο δίκτυο ή όχι.

Οι υποψηφιότητες των 79ων Χρυσών Σφαιρών 2022:

Καλύτερη ταινία - δράμα

Belfast

CODA

Dune

King Richard

Η Εξουσία του Σκύλου

Καλύτερη ταινία - μιούζικαλ ή κωμωδία

Cyrano

Μην Κοιτάτε Πάνω

Πίτσα Γλυκόριζα

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

Πρωταγωνιστής σε δράμα

Μαχερσάλα Αλί ("Swan Song")

Χαβιέρ Μπαρδέμ ("Being the Ricardos")

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ("Η Εξουσία του Σκύλου")

Γουίλ Σμιθ ("King Richard")

Ντένζελ Γουάσινγκτον ("The Tragedy of Macbeth")

Πρωταγωνίστρια σε δράμα

Τζέσικα Τσαστέιν ("The Eyes of Tammy Faye")

Ολίβια Κόλμαν ("The Lost Daughter")

Νικόλ Κίντμαν ("Being the Ricardos")

Λέιντι Γκάγκα ("Ο Οίκος Gucci")

Κρίστεν Στιούαρτ ("Spencer")

Πρωταγωνιστής σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ("Μην Κοιτάτε Πάνω")

Πίτερ Ντίνκλατζ ("Cyrano")

Άντριου Γκάρφιλντ ("Tick, Tick … Boom!")

Κούπερ Χόφμαν ("Πίτσα Γλυκόριζα")

Άντονι Ράμος ("Σε μια Γειτονιά της Νέας Υόρκης")

Πρωταγωνίστρια σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Μαριόν Κοτιγιάρ ("Annette")

Αλάνα Χάιμ ("Πίτσα Γλυκόριζα")

Τζένιφερ Λόρενς ("Μην Κοιτάτε Πάνω")

Έμα Στόουν ("Κρουέλα")

Ρέιτσελ Ζέγκλερ ("West Side Story")

Δεύτερος αντρικός ρόλος

Μπεν Άφλεκ ("The Tender Bar")

Τζέιμι Ντόρναν ("Belfast")

Κιάραν Χάιντς ("Belfast")

Τρόι Κότσουρ ("CODA")

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι ("Η Εξουσία του Σκύλου")

Δεύτερος γυναικείος ρόλος

Καϊτριόνα Μπάλφι ("Belfast")

Αριάνα ΝτεΜπόουζ ("West Side Story")

Κίρστεν Ντανστ ("Η Εξουσία του Σκύλου")

Αουντζάνουε Έλις ("King Richard")

Ρουθ Νέγκα ("Passing")

Σκηνοθεσία

Κένεθ Μπράνα ("Belfast")

Τζέιν Κάμπιον ("Η Εξουσία του Σκύλου")

Μάγκι Τζίλενχαλ ("The Lost Daughter")

Στίβεν Σπίλμπεργκ ("West Side Story")

Ντενί Βιλνέβ ("Dune")

Σενάριο

Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα")

Κένεθ Μπράνα ("Belfast")

Τζέιν Κάμπιον ("Η Εξουσία του Σκύλου")

Άνταμ ΜακΚέι ("Μην Κοιτάτε Πάνω")

Άαρον Σόρκιν ("Being the Ricardos")

Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά ("Η Γαλλική Αποστολή")

Ζερμέιν Φράνκο ("Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός")

Τζόνι Γκρίνγουντ ("Η Εξουσία του Σκύλου")

Αλμπέρτο Ιγκλέσιας ("Παράλληλες Μητέρες")

Χανς Τσίμερ ("Dune")

Τραγούδι

"Be Alive" ("King Richard")

"Dos Orugitas" ("Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός")

"Down to Joy" ("Belfast")

"Here I Am (Singing My Way Home)" ("Respect")

"No Time to Die" ("No Time to Die")

Animation

Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός

Flee

Λούκα

My Sunny Maad

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος

Ξενόγλωσση ταινία

Βαγόνι Αριθμός 6 (Γιούχο Κουοσμάνεν)

Drive My Car (Ριουσούκε Χαμαγκούτσι)

The Hand of God (Πάολο Σορεντίνο)

Ένας Ήρωας (Ασγκάρ Φαραντί)

Παράλληλες Μητέρες (Πέδρο Αλμοδόβαρ)