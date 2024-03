Αφού αποχώρησε από την ταινία «Scream 6», λόγω οικονομικών διαφορών, η Καναδή πρωταγωνίστρια του franchise, Νεβ Κάμπελ (Neve Campbell) ανακοίνωσε την επιστροφή της στην επερχόμενη έβδομη ταινία.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που σας ανακοινώνω αυτά τα νέα σήμερα! Η “Sidney Prescott” επιστρέφει!!!!», μοιράστηκε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Πάντα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να υποδύομαι τη Σίντνεϊ στις Scream ταινίες. Η εκτίμησή μου για αυτές τις ταινίες και για ό,τι σημαίνουν για μένα, δεν μειώθηκε ποτέ. Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη να πω ότι μου ζητήθηκε, με τον πιο σεβαστό τρόπο, να ξαναπαίξω τη Sidney στην οθόνη και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη!!!», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μαζί με την επιστροφή της Κάμπελ, ο δημιουργός και σεναριογράφος του «Scream» Κέβιν Γουίλιαμσον (Kevin Williamson) αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας, σε σενάριο του Γκάι Μπουζίκ (Guy Busick).

«Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που το πρώτο μου σενάριο, το Scream, σκηνοθετήθηκε από τον θρυλικό Γουές Κρέιβεν», αναφέρει με την σειρά του ο Κέβιν Γουίλιαμσον στο Ιnstagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό που θα γινόταν. Ούτε ότι θα σκηνοθετούσα την έβδομη συνέχεια του franchise. Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη και ενθουσιασμό και ανυπομονώ να κάνω αυτό το ταξίδι με τη Nεβ και όλη την οικογένεια του Scream, καθώς φέρνουμε πίσω την «Sidney Prescott» στο επόμενο κεφάλαιο του Scream franchise», συμπληρώνει.

Neve Campbell announces her return as Sidney Prescott in “Scream 7.”

“My appreciation for these films and for what they have meant to me, has never waned…I couldn’t be more thrilled.” https://t.co/jdJfebGO1H pic.twitter.com/Gsi7d0VOGS

— Variety (@Variety) March 12, 2024