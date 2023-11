Η ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ,«Ναπολέων» που προβάλλεται για πρώτη φορά στις αίθουσες του κινηματογράφου, έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια σε αρκετούς Γάλλους.

Πρόκειται για έναν Βρετανό, που διηγείται την ιστορία του Γάλλου Καίσαρα.

Μία ιστορία που αρχίζει με ένα λάθος (τον Ναπολέων Βοναπάρτης, οποίος παρίσταται στον αποκεφαλισμό της Μαρίας Αντουανέτας, κάτι που τελικά δεν συνέβη) και τελειώνει με τον μεγάλο αριθμό των θανάτων, που προκάλεσε σε όλη την Ευρώπη, αφήνοντας υπονοούμενο, ήταν προάγγελος του Χίτλερ.

Άλλη μια κίνηση των συντελεστών της ταινιάς, που θεωρήθηκε «φάουλ» από τους Γάλλους θεατές είναι πως το πρόσωπο του αυτοκράτορα και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές μιλούν στα αγγλικά.

When #Napoleon ends, a screen lists the casualties of Boney’s wars to induce guilt in viewers who still have any admiration for Boney after this character assassination

But even as a piece of anti-Boney anglo-propaganda, the movie falls flat on its facehttps://t.co/1lqSjGz5LR

— François Valentin (@Valen10Francois) November 24, 2023