Πριν από 30 χρόνια, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 23 ετών, ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ.

Ο νεαρός ηθοποιός, ο οποίος κατά πολλούς ήταν ο διάδοχος του Τζέιμς Ντιν, του «επαναστάτη» που έγινε θρύλος, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, έξω από το κλαμπ του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Χοακίν Φίνιξ.

Ο «χορτοφάγος Τζέιμς Ντιν», όπως τον αποκάλεσε ένας συγγραφέας, συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες και κέρδισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Γνωστοί ηθοποιοί, όπως Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Τζάρεντ Λέτο και ο Τζέιμς Φράνκο έχουν δηλώσει ότι ο Ρίβερ Φίνιξ αποτελεί πρότυπό τους.

O Ρίβερ Φίνιξ (River Jude Phoenix) γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1970 και πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 1993. Ήταν ηθοποιός, μουσικός και ακτιβιστής και ο μεγαλύτερος από τα υπόλοιπα αδέλφια του. Στη διάρκεια της σύντομης ζωής του συμμετείχε σε 24 ταινίες, καθώς επίσης και σε διαφημιστικά. Δικαίως θεωρήθηκε το λαμπρότερο αστέρι της γενιάς του Generation X και το είδωλο των εφήβων. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Αν ζούσε, φέτος θα γινόταν 53 χρόνων.

Μεγαλώνοντας σε μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο Τζουντ Μπότομ γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1970 στο Μαντράς της πολιτείας Όρεγκον των ΗΠΑ. Ανατράφηκε σε μία αντισυμβατική οικογένεια, αλλά με ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της. Ήταν το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του ξυλουργού Τζον Λι Μπότομ και της γραμματέως Αρλίν Ντούνετζ. Οι γονείς του είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους και υπηρετούσαν ως ιεραπόστολοι στη λατρευτική οργάνωση «Children of God» (νυν «The Family International»), με αποτέλεσμα να αλλάζουν συχνά τόπο διαμονής. Η μητέρα του μπορεί να ήταν Εβραία, αλλά πίστευε στον Χριστό.

Σε μικρή ηλικία άλλαξε το όνομά του σε Ρίβερ (River), με προτροπή των γονιών του που ήθελαν τα παιδιά τους να αποκτήσουν γήινα ονόματα. Τα υπόλοιπα τέσσερα έφεραν τα ονόματα Λιφ (Leaf) – είναι ο πασίγνωστος ηθοποιός Χοακίν Φίνιξ – Ρέιν (Rain), Λίμπερτι (Liberty) και Σάμερ (Summer). Οι γονείς τους αποφάσισαν ν’ αλλάξουν και το επώνυμο της οικογένειας από Μπότομ σε Φίνιξ (Phoenix) για να υποδηλώσουν την πνευματικά της αναγέννηση, όπως το μυθικό πουλί αναγεννάται από την τέφρα του.

Και τα πέντε παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα ν’ αναπτύξουν τις όποιες καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και τα πέντε ακολούθησαν καριέρα ηθοποιού, ακολουθώντας το παράδειγμα του μεγαλύτερου αδελφού Ρίβερ, ο οποίος σε μικρή ηλικία ήταν ήδη είδωλο της νεολαίας. Ο Ρίβερ, όπως και τ’ αδέλφια του, έπαιζε από πολύ μικρός σε διαφημιστικά σποτ, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονταν σε κρέας, γάλα και πρόχειρο φαγητό, επειδή όλοι στην οικογένειας ήταν αυστηρά χορτοφάγοι.

«Στάσου πλάι μου» και «Η ακτή του κουνουπιού»

Ο Ρίβερ Φίνιξ πρωτομφανίστηκε στον κινηματογράφο με την ταινία επιστημονικής φαντασίας του Τζον Ντάντε «Οι Εξερευνητές» («Explorers», 1985) και τον επόμενο χρόνο έγινε σταρ πρώτου μεγέθους με τους ρόλους του στο κοινωνικό δράμα του Ρομπ Ράινερ «Στάσου πλάι μου» («Stand by Me») και το θρίλερ του Πίτερ Γουίρ «Η ακτή του κουνουπιού» («The Mosquito Coast»).

Ο Ρίβερ Φίνιξ στο ρόλο του νεαρού Ιντιάνα Τζόουνς (1989)

Το 1989 υποδύθηκε τον νεαρό Ιντιάνα Τζόουνς στην ταινία φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία» («Indiana στο Indiana Jones and the Last Crusade»). Ο ρόλος του Ντάνι Πόουπ στο δράμα του Σίντνεϊ Λούμετ «Τρέχοντας στο κενό» («Running on Empty», 1988) του χάρισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Ο καλύτερος ρόλος του ήταν ίσως αυτός του φασαριόζου Μάικ στο δράμα του Γκας βαν Σαντ «Το δικό μου Αϊντάχο» («My Own Private Idaho», 1991).

Ο Ρίβερ ήταν αφοσιωμένος ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων ως μέλος της οργάνωσης PeTA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων) και αυστηρά χορτοφάγος, ενώ συμμετείχε σε καμπάνιες για τη διάσωση του περιβάλλοντος. Ήταν και ταλαντούχος μουσικός. Έπαιζε κιθάρα, τραγουδούσε κι έγραψε τραγούδια για το συγκρότημά του «Aleka’s Attic», στο οποίο συμμετείχε και η αδερφή του Ρέιν Φίνιξ. Αν και το συγκρότημα δεν κυκλοφόρησε ποτέ το δικό του άλμπουμ, το τραγούδι του «Across the Way» βρίσκεται στο άλμπουμ «Tame Yourself» της οργάνωσης PeTΑ.

Ο θάνατος του

Τη νύχτα της 30ης Οκτωβρίου 1993 ο Ρίβερ Φοίνιξ, η φίλη του, η ηθοποιός Σαμάνθα Μάθις και τα αδέλφια του Χοακίν και η Ρέιν, πήγαν στο κλαμπ Viper Romm στο Λος Άντζελες, που ανήκε στον Τζόνι Ντεπ. Η Μάθις σκέφτηκε ότι ήταν εκεί μόνο για να αφήσουν τον μικρό αδερφό του και την αδελφή του. Όπως όμως έχει δηλώσει η ίδια «Όταν φτάσαμε, μου είπε:” Ω, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που παίζουν μουσική απόψε στο κλαμπ που θέλουν να παίξω μαζί τους -σε πειράζει;».

Αυτή δε συμφωνούσε. Πίστευε ότι θα πηγαίνανε κατευθείαν στο σπίτι της. «Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη τη νύχτα, κάτι που δεν καταλάβαινα. Δεν είδα κανέναν να παίρνει ναρκωτικά, αλλά ήξερα ήταν «φτιαγμένος» με έναν τρόπο που με έκανε να νιώθω άβολα, ήμουν πολύ μπερδεμένη», έχει πει σε συνέντευξή της στον Guardian. Αλλά όπως είπε, ήξερε επίσης ότι ο Ρίβερ Φίνιξ ήθελε να μείνουν και πίστευε ότι δε θα καθίσουν πολύ. 45 λεπτά αργότερα ήταν νεκρός.

Κάποια στιγμή, εκείνη τη μοιραία νύχτα, η Μάθις πήγε στην τουαλέτα. «Ήξερα ότι ήταν φτιαγμένος εκείνη τη νύχτα, αλλά η ηρωίνη που τον σκότωσε, δεν έγινε, παρά μόνο όταν ήταν στο Viper Room. Έχω τις υποψίες μου για το τι συνέβη εκεί, αλλά δεν είδα κάτι», όπως λέει η ίδια. Όταν βγήκε από την τουαλέτα, υποστηρίζει ότι είδε τον Ρίβερ Φίνιξ σε έναν καβγά με έναν άλλο άνδρα, με τος δυο τους να τους πετά έξω ένας πορτιέρης. Όταν τους ακολούθησε και βγήκε έξω κι αυτή, είδε τον Φίνιξ πεσμένο στο πεζοδρόμιο και να έχει σπασμούς.

«Τι του έχεις κάνει;», φώναξε η Μάθις στον άλλο άνδρα, με αυτόν να της απαντά: «Ασ’τον, του χαλάς το “φτιάξιμο”».

Η Μάθις έτρεξε απεγνωσμένα να μπει στο κλαμπ για να φέρει βοήθεια αλλά η πλαϊνή πόρτα ήταν κλειστή, γι’ αυτό και έτρεξε μέχρι την κεντρική. Έψαξε να βρει τα αδέρφια του Φίνιξ και τότε έτρεξαν όλοι έξω.

Ο Χοακίν κάλεσε αμέσως το 911 για βοήθεια: «Έχει επιληπτικές κρίσεις! Ελάτε σας παρακαλώ, γιατί πεθαίνει, παρακαλώ», είπε με δάκρυα στα μάτια ο 19χρονος τότε Χοακίν Φίνιξ. Δυστυχώς, ο Ρίβερ είχε ήδη χάσει τη ζωή του τη στιγμή που έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο. Είχε πεθάνει από υπερβολική δόση κοκαΐνης και ηρωίνης.

Η ιατροδικαστική έκθεση η οποία βγήκε λίγες μέρες μετά τον θάνατό του, έδειξε ότι είχε καταναλώσει τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, φαρμάκων και αλκοόλ, με τις ουσίες να του προκαλούν καρδιακή προσβολή.

Η είδηση του θανάτου του ήταν πρώτο θέμα στα media της εποχής για πολλές ημέρες. Η οικογένειά του εκτός από την απώλειά του, είχε να αντιμετωπίσει και τις μηνύσεις των εταιρειών παραγωγής των 2 τελευταίων ταινιών του, αφού ο ίδιος είχε υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Τελικά η οικογένεια Φίνιξ δεν χρειάστηκε να πληρώσει τις αποζημιώσεις.