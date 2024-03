Το τρίτο μέρος της σειράς ταινιών «Venom» έχει επιτέλους τίτλο και είναι «Venom: The Last Dance».

Αν και λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ο Τομ Χάρντι (Tom Hardy) θα επιστρέψει στο ρόλο του Έντι Μπροκ ή αλλιώς Venom ενώ μαζί του θα πρωταγωνιστήσουν οι Τζούνο Τεμπλ (Juno Temple), Κλαρκ Μπάκο (Clark Backo) και Τσιούετελ Έτζιοφορ (Chiwetel Ejiofor).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σημειώνεται ότι η Κέλι Μαρσέλ (Kelly Marcel) που έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή των δύο πρώτων ταινιών, θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη νέα παραγωγή σε σενάριο δικό της βασισμένο σε μια ιστορία που επιμελήθηκε μαζί με τον πρωταγωνιστή.

Την παραγωγή υπογράφουν ο Χάρντι και οι ‘Αβι ‘Αραντ (Avi Arad), Ματ Τόλμαχ (Matt Tolmach), Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal) και Χατς Πάρκερ (Hutch Parker).

Όπως αναφέρει το Variety, οι δύο πρώτες ταινίες, το «Venom» του 2018, με σκηνοθέτη τον Ρούμπεν Φλέτσερ (Ruben Fleischer) και το σίκουελ «Let There Be Carnage» του 2021, με σκηνοθέτη τον ‘Αντι Σέρκις (Andy Serkis) απέφεραν συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The third installment of the #Venom franchise finally has a title: “Venom: The Last Dance.”https://t.co/x8ATPFChUu

— Variety (@Variety) March 13, 2024