Έχασε τη ζωή του μόλις στα 27 του χρόνια ο ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς Gen V, Τσανς Περντόμο (Chance Perdomo). Ο νεαρός ηθοποιός είχε ένα μοιραίο τροχαίο με τη μηχανή.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ήταν ως Andrew Anderson στο Gen V του Prime Video. Οι παραγωγοί της σειράς εξέδωσαν μια ανακοίνωση το Σάββατο για τον τραγικό χαμό του Chance Perdomo.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Chance Perdomo, best known for his roles in Gen V and Chilling Adventures of Sabrina, has died at just 27 years old in a motorcycle accident. pic.twitter.com/ew7Bm99wMv

— IGN (@IGN) March 30, 2024