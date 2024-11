Η Μάργκοτ Ρόμπι έδειχνε λαμπερή καθώς ο φωτογραφικός φακός τη «συνέλαβε» στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη γέννηση του γιου της.

Η σταρ της «Barbie» απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα με το νεογέννητο και τον σύζυγό της Τομ Ακερλέι στην παραλία Venice Beach της Καλιφόρνιας. Επέλεξε να φορέσει μία oversized τζιν σαλοπέτα, ένα λευκό πουκάμισο και ένα ζευγάρι μπορντό μπαλαρίνες.

Ο σύζυγός της περπατούσε στο πλευρό της, ενώ έσπρωχνε το καροτσάκι με το μωρό.

Οι νέοι γονείς απόλαυσαν την ήρεμη βόλτα τους πίνοντας καφέ πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους.

first pictures of margot robbie with her baby ! pic.twitter.com/g7yG52I1xv

