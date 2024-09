Οι Εκδόσεις Ινφογνώμων σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου των Ουίλλιαμ Μάλλινσον και Ζόραν Ρίστιτς «Η Απειλή της Γεωπολιτικής για τις Διεθνείς Σχέσεις: Η εμμονή με την Καρδιά της Γης».

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Ο κήπος του Μουσείου» (28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα) τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 18:30.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Γεώργιος Αϋφαντής, Πρέσβης (ε.τ.), Ουίλλιαμ Μάλλινσον, πρώην Βρετανός διπλωμάτης, συγγραφέας και εμπειρογνώμων για την Κύπρο, μέλος της συντακτικής επιτροπής του ακαδημαϊκού περιοδικού Βαλκανικών και Εγγύς Ανατολικών Σπουδών, Ζόραν Ρίστιτς, Σύμβουλος διεθνών επιχειρήσεων και εμπειρογνώμων για την πρώην Γιουγκοσλαβία (International Business Consultant and Expert on former Yugoslavia), Χαράλαμπος Τσιτσόπουλος, Αναλυτής για θέματα Ανατολικής Μεσογείου.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο εκδότης Σάββας Καλεντερίδης.

