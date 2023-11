Πέντε χρόνια μετά το φινάλε της σειράς «Suits» και μετά την απρόσμενη καλοκαιρινή του επιτυχία από το Netflix, ο δημιουργός και οι πρωταγωνιστές του θα βρεθούν σε ειδικό πάνελ στο ATX TV Festival το οποίο θα διεξαχθεί από τις 30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου του 2024 στο Όστιν του Τέξας.

Προς το παρόν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα συμμετέχουν ο δημιουργός και showrunner Aaron Korsh και τα μέλη του καστ Patrick J. Adams, Sarah Rafferty και Dule Hill, ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν κι άλλα ονόματα.

Το καστ είχε γιορτάσει το 100ό επεισόδιο της σειράς με ανάγνωση του πιλότου στο φεστιβάλ το 2017 ενώ συμμετείχε και το 2015, αναφέρει το Deadline.

To «Suits» έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2011 από τη συχνότητα του USA Network για εννέα σεζόν. Η Meghan Markle, η οποία συμπλήρωνε το καστ έχοντας το ρόλο της νομικού Rachel Zane αποχώρησε στον έβδομο κύκλο μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Η κυκλοφορία του ξανά τον Ιούλιο του 2023, μέσα από τις πλατφόρμες Netflix και Peacock, σημείωσε ρεκόρ και βρέθηκε για 12 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του πίνακα της Nielsen συγκεντρώνοντας περισσότερα από 45 δισεκατομμύρια λεπτά ροής.

12 years ago today, we met the best closers in New York in the Suits series premiere 🥹 All seasons of Suits are streaming now on @peacock pic.twitter.com/bzDcy2jNKu

— Suits (@SuitsPeacock) June 23, 2023