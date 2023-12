Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την κλοπή του νέου έργου τέχνης του Banksy, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στο Λονδίνο.

Η κλοπή της νέας καλλιτεχνικής εγκατάστασης έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, κάποιοι από τους οποίους κατέγραψαν το στιγμιότυπο.

Το έργο του διάσημου street artist – μία πινακίδα «Stop» με τρία στρατιωτικά drones – εμφανίστηκε την Παρασκευή (22/12) στο Πέκαμ του Λονδίνου.

Θαυμαστές του Banksy σε αναρτήσεις τους, στο Instagram ερμήνευσαν το έργο ως έκκληση, για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ούρλιχ Μπλανς (ειδικό στην τέχνη του δρόμου στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία), το έργο ίσως υποδηλώνει μια κριτική για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων.

