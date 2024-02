Πουλιά, πυροτεχνήματα και σκουός, είναι τα θέματα που πρωταγωνιστούν στα σποτ του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου. Ο σκηνοθέτης που κατέκτησε τον Αργυρό Αλέξανδρο του τμήματος >>Film Forward στην αμέσως προηγούμενη διοργάνωση, Γρηγόρης Ρέντης, είναι ο δημιουργός των τριών νέων σποτ του ΦΝΘ.

Για τρεις ιστορίες που βασίζονται στο απρόβλεπτο, σε κάτι που μας περιβάλλει, αλλά που για κάποιο λόγο αρνούμαστε να δούμε μέχρι αυτό να εισέλθει με ορμή στο κάδρο, κάνει λόγο ο σκηνοθέτης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν αφήσεις την κάμερα να γράφει, είναι σίγουρο ότι η ζωή θα σε εκπλήξει. «Βασικός άξονας των τριών σποτ είναι η συνύπαρξη, στη συντροφικότητα, στη σχέση μας με το περιβάλλον, στον ανταγωνισμό. Και τελικά, ίσως η συνύπαρξη να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της περιόδου. Ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να συνομιλούμε, να αποδεχόμαστε, και τελικά συνυπάρχουμε με όσα επιλέγαμε να αγνοούμε. Άλλωστε, το τι μένει πλέον εκτός κάδρου σπάνια αποτελεί επιλογή μας. Όλα είναι μπροστά μας, είτε αυτό ονομάζεται πόλεμος, ανθρώπινα δικαιώματα ή κοινωνική ανισότητα», αναφέρει ο σκηνοθέτης και δημιουργός των σποτ.

Ο Γρηγόρης Ρέντης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Imperial College London και συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of the Arts, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (MFA in Film Directing). Μετά την πρεμιέρα της πτυχιακής του ταινίας Η Δύση (Sundown, 2010) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της διαφήμισης, έχοντας σκηνοθετήσει πολυάριθμα βραβευμένα διαφημιστικά και βιντεοκλίπ.

Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Βάρδια (Dogwatch, 2022), ένα ντοκιμαντέρ για τους μισθοφόρους που προστατεύουν εμπορικά πλοία από τους πειρατές στη Σομαλία, βραβεύτηκε με τον Αργυρό Αλέξανδρο στο τμήμα >>Film Forward του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Μόσχας DOKER, ενώ προβλήθηκε μεταξύ άλλων στα φεστιβάλ Visions du Réel, True/False και Raindance, αποσπώντας θετικές κριτικές από τον διεθνή τύπο. Η επόμενη ταινία του με τίτλο Sydney Smile Future Perfect αναπτύχθηκε στα πλαίσια του EAVE Producer’s Workshop και παρουσιάστηκε στο Crossroads Co-Production Forum του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Δείτε τα σποτ του Φεστιβάλ:

Πυροτεχνήματα

Πουλιά

Σκουός