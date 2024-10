Ένας άνδρας από το βόρειο Τέξας αγόρασε μια υπογεγραμμένη κιθάρα της Τέιλορ Σουίφτ σε δημοπρασία και στη συνέχεια την κατέστρεψε, προφανώς σε μία πολιτική διαμαρτυρία για την υποστήριξη της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιας για την προεδρία, Κάμαλα Χάρις από την τραγουδίστρια.

Σύμφωνα με το WFAA News, ο άνδρας αγόρασε την κιθάρα έναντι 4.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε από τον μη κυβερνητικό οργανισμό Ellis County Wild Game Dinner στο Γουαξαχάτσι του Τέξας το περασμένο Σάββατο. Το βίντεο με το περιστατικό, το οποίο έχει γίνει viral, δείχνει τον άνδρα να πλησιάζει την κιθάρα και να τη σπάει με ένα σφυρί.

