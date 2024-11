Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Brutalist» σε σκηνοθεσία Μπρέιντι Κόρμπετ. Η ταινία διάρκειας 3,5 ωρών, η οποία έχει χαρακτηριστεί «αριστούργημα», παρόμοιο με τον «Νονό», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 81ο Φεστιβάλ Βενετίας και απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ Έιντριεν Μπρόντι στον ρόλο του ουγγρικής καταγωγής Εβραίου οραματιστή αρχιτέκτονα László Toth, ο οποίος εγκαταλείπει τη μεταπολεμική Ευρώπη και μεταναστεύει στις ΗΠΑ το 1947 με τη σύζυγό του -την οποία υποδύεται η Φελίσιτι Τζόουνς- για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «οι ζωές τους αλλάζουν ριζικά όταν συναντούν έναν μυστηριώδη και πλούσιο πελάτη, τον βιομήχανο Harrison Lee Van Buren, ο οποίος αναγνωρίζει το ταλέντο του Toth στην κατασκευή. Αλλά η δύναμη και η κληρονομιά έχουν βαρύ κόστος».

Ο Κόρμπετ, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται οι cult ταινίες The Childhood of a Leader και Vox Lux, αφιέρωσε επτά χρόνια για να γυρίσει το έπος διάρκειας 215 λεπτών, το οποίο γυρίστηκε σε φιλμ 70 mm για να «αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες ευρείας οθόνης του σκηνικού της δεκαετίας του 1950» και συνοδεύεται από ένα 15λεπτο διάλειμμα.

Συνυπογράφει το σενάριο της ταινίας με τη σκηνοθέτιδα του The World to Come, Mona Fastvold.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο καστ επίσης οι Γκάι Πιρς, Τζο Άλγουιν, Ράφι Κάσιντι, Στέισι Μάρτιν, Αλεσάντρο Νίβολα και Έμα Λερντ.

Η ταινία, η οποία αναμένεται να σαρώσει στα Όσκαρ, έχει λάβει ευρεία αποδοχή από τους κριτικούς και συγκρίνεται με μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες ταινίες του Χόλιγουντ όλων των εποχών. Στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes η ταινία έχει βαθμολογία 97% και στο Metacritic 88.

Το «The Brutalist», που γυρίστηκε στη Βουδαπέστη και την Τοσκάνη την Άνοιξη του 2023 και κόστισε λιγότερο από 10 εκατομμύρια δολάρια, θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 20 Δεκεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 25 Ιανουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο δημοσιογράφος Diego Andaluz δήλωσε ότι η ταινία ήταν «στο επίπεδο» του «Νονού» του Francis Ford Coppola, του «Once Upon a Time in America» του του Sergio Leone και του «There Will Be Blood» του Paul Thomas Anderson, χαρακτηρίζοντάς την «ένα οραματικό, καθοριστικό για την εποχή αμερικανικό έπος». Η ανώτερη κριτικός του Discussing Film, Yasmin Kandil, έγραψε: «Ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό επίτευγμα και ένα που μοιάζει τόσο σπάνιο στη σύγχρονη εποχή».

Σε συνέντευξη Τύπου για την ταινία, απαντώντας στις επικρίσεις όσον αφορά τη μεγάλη διάρκεια του «The Brutalist», ο Κόρμπετ δήλωσε: «Αυτή η ταινία κάνει όλα όσα μας λένε ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε. Νομίζω πως είναι αρκετά ανόητο να συζητάμε για τη διάρκεια, γιατί είναι σαν να επικρίνουμε ένα βιβλίο που έχει 700 σελίδες αντί για 100 σελίδες. Έχω διαβάσει μεγάλες νουβέλες και έχω διαβάσει μεγαλύτερα αριστουργήματα».

Δείτε το τρέιλερ: