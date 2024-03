Η παραγωγή της νέας ταινίας «A Complete Unknown», με τον βραβευμένο πρωταγωνιστή Τιμοτέ Σαλαμέ στον ρόλο του θρυλικού μουσικού Μπομπ Ντίλαν βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πρώτες φωτογραφίες του έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το People, ο σταρ εθεάθη σε γύρισμα στην Νέα Υόρκη να φοράει ένα τζιν παντελόνι, χακί τζάκετ, γάντια και ένα πλεκτό κασκόλ, ενώ στο χέρι του κρατούσε μία φθαρμένη θήκη κιθάρας και στον ώμο του είχε ένα μεγάλο κίτρινο σακίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τη σκηνοθεσία της πολυαναμενόμενης ταινίας υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) η οποία θα επικεντρωθεί στην είσοδο του Ντίλαν στη φολκ μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης κατά τη δεκαετία του ΄60, μετά τη μετακόμισή του από τη Μινεσότα.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning), Μόνικα Μπαρμπάρο (Monica Barbaro), Έντουαρντ Νόρτον (Edward Norton), Νικ Όφερμαν (Nick Offerman) και Μπόιντ Χόλμπρουκ (Boyd Holbrook).

Προς το παρόν η Searchlight Pictures δεν έχει ορίσει ημερομηνία κυκλοφορίας για την ταινία «A Complete Unknown».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Timothée Chalamet Photographed for First Time on Set of Upcoming Bob Dylan Biopic — See the Photos! https://t.co/jLFAKGUiqm

— People (@people) March 17, 2024