Mε πλούσιο πρόγραμμα και σε περισσότερες πόλεις, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος επιστρέφει 2 με 10 Απριλίου 2024 για το καθιερωμένο ανοιξιάτικο ραντεβού του με το κοινό. Εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ φέτος θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και στη Λάρισα, την Πάτρα, τα Χανιά, την Καβάλα και την Καστοριά.

Η αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών πόλεων συμβαδίζει με τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η Ολυμπιακή Φλόγα διασχίζοντας προσεχώς την Ελλάδα και στη συνέχεια τη Γαλλία, για να φτάσει στο Παρίσι όπου θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αυτό το καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τον ίδιο λόγο η θεματική ενότητα της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στην πόλη του Παρισιού. Η ενότητα «Το Παρίσι χωρίς κλισέ», περιλαμβάνει έξι ταινίες, κλασικές και σύγχρονες, και θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει ξανά αυτήν τη πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έβδομη τέχνη.

Η φετινή διοργάνωση σηκώνει αυλαία στις 2 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με το «Making Of» («Το γύρισμα») του Σεντρίκ Καν και ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου στον Δαναό με το «Daaaaaalí!» («Ντααααλί!») του Κουεντίν Ντουπιέ.

Το πρόγραμμα της 24ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου περιλαμβάνει 46 μεγάλου και 11 μικρού μήκους ταινίες που θα μας επιτρέψουν να ανακαλύψουμε την ποικιλία της γαλλόφωνης κινηματογραφικής παραγωγής. Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες κινηματογραφικές παραγωγές και δίνει την ευκαιρία στο κοινό να συνομιλήσει με πολλούς προσκεκλημένους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, διευθυντές φωτογραφίας, καθώς και με σπουδαστές κινηματογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Λευκή κάρτα, αναδεικνύει με ιδιαίτερο τρόπο την τέχνη του κινηματογράφου και την πόλη του Παρισιού, καθώς δίνεται φέτος στην Ανώτατη Εθνική Σχολή ENS Louis-Lumière. Από το 1926 η Σχολή αυτή καταρτίζει τεχνικούς υψηλού επιπέδου στην υπηρεσία του ήχου και της εικόνας. Το πρόγραμμα της Λευκής Κάρτας που επιμελήθηκαν οι συντελεστές της Σχολής, περιλαμβάνει συναντήσεις, προβολές καθώς και, για πρώτη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ, μια έκθεση φωτογραφίας και ακρόαση ακουστικών έργων μυθοπλασίας. Μέσα από αυτό το πλούσιο πρόγραμμα αντικατοπτρίζεται η ιδιαιτερότητα της Σχολής, το εύρος της τεχνογνωσίας που προσφέρει και η ποικιλομορφία των ταλέντων που διαμορφώνει επί έναν αιώνα.

Θα απονεμηθούν και φέτος δύο βραβεία στις ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ: το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και το Βραβείο Κοινού. Φέτος η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ έχει ως πρόεδρο τον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Αραβανίτη και απαρτίζεται από τους: Πόλυ Λυκούργου (κριτικός κινηματογράφου), Θανάση Νεοφώτιστο (σκηνοθέτης), Πολύδωρο Βογιατζή (ηθοποιός), Μιλέν Ζαπανόλ (ηθοποιός) και Κριστιάν Καρεμπέ (διεθνής ποδοσφαιριστής).

Το φετινό φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με την Unifrance, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με την υποστήριξη του Institut français (Paris) και το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη – Creative Europe – Media Desk Greece και σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας – ATHICFF, το φεστιβάλ Animasyros, την Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, την Mooviereel, καθώς και με τους Έλληνες διανομείς για το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, One from the Heart, Rosebud, Cinobo, Weirdwave και Feelgood.

Το τρέιλερ

Κάθε χρόνο το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αναθέτει σε έναν ανερχόμενο Έλληνα δημιουργό τη σκηνοθεσία του τρέιλερ του Φεστιβάλ, στηρίζοντας έτσι το νέο ελληνικό κινηματογράφο. Φέτος τη δημιουργία του τρέιλερ ανέλαβαν από κοινού ο Δημήτρης Τσακαλέας και η Λήδα Βαρτζιώτη, οι οποίοι περιγράφουν την ιδέα τους:

«Οι ταινίες δημιουργούνται από ομάδες ανθρώπων, άλλες μεγάλες, άλλες μικρές. Όσοι έχουν σπουδάσει σινεμά, γυρίζουν τις πρώτες τους ταινίες με ομάδες που έχουν γνωρίσει στο πανεπιστήμιο. Kάποιοι από αυτούς είναι die hard fans της Agnès Varda, κάποιοι δεν τη γνωρίζουν καν, κάποιων η αγαπημένη ταινία είναι το Avengers. Όμως, όλους αυτούς τους ενώνει η αγάπη για το σινεμά και η θέληση να δημιουργήσουν ταινίες.

Ταινίες που γίνονται με πατέντες, στα δικά τους σπίτια, στα σπίτια φίλων τους, σε πολυσύχναστους δρόμους χωρίς ίχνος άγχους, τρώγοντας σάντουιτς στο διάλειμμα, χρησιμοποιώντας ό,τι διαθέτουν είτε για props είτε για εξοπλισμό, ζητώντας χάρες και χορηγίες με μια πυγμή και θάρρος που είναι αξιοζήλευτα. Το αυθεντικό Guerilla σινεμά.

Στο τρέιλερ του φετινού Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας φέρνουμε στο προσκήνιο τα παιδιά (μικρά και μεγάλα) τα οποία παρά τις δυσκολίες κάνουν τα πάντα για να δημιουργήσουν. Η νέα γενιά του σινεμά!».

Δείτε το τρέιλερ: