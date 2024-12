Οι γιοι του Τζον Λένον, Σον και Τζούλιαν, πέρασαν πρόσφατα λίγο χρόνο μαζί σε ένα σπίτι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την οικογένειά τους: στο διαμέρισμα που κάποτε ανήκε στον πατέρα τους, τον θρυλικό αστέρα των Beatles.

Ο Τζούλιαν, ο μεγαλύτερος γιος του τραγουδιστή και της Σίνθια Λένον που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ μοιράστηκε μια σειρά από ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από τη σπάνια συνάντηση με τον ετεροθαλή αδερφό του.

«Ένα φιλί για καληνύχτα από τον αδερφό μου έχοντας περάσει ένα βράδυ μαζί, δειπνήσαμε και μιλήσαμε μέχρι αργά, στο “Dakota”. Κάτι που κάνουμε σπάνια» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram και τη συνόδευσε με τρία ασπρόμαυρα στιγμιότυπα. Το ένα αποτυπώνει μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, όπου ο ένας αδελφός φιλά τον άλλον, ενώ τα άλλα δείχνουν τον γιο της Γιόκο Όνο να απολαμβάνει ένα πιάτο νουντλς και την πόρτα της εισόδου του διαμερίσματος.

Ο Τζoν Λένον και η Γιόκο Όνο μετακόμισαν στο διάσημο κτήριο διαμερισμάτων στο Upper West Side, το 1973. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα διαμερισμάτων, που εκτός από την κύρια κατοικία περιελάμβανε ξενώνα, αποθήκη και ατελιέ για την Όνο. Πριν από τον τραγικό του θάνατο έξω ακριβώς από το κτήριο, ο Τζον Λένον είχε φωτογραφηθεί με τους δύο γιους του κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 1977. Ενώ ο Τζούλιαν δεν έζησε ποτέ στο κτήριο, ο Σον μεγάλωσε εκεί και μάλιστα έγινε στενός φίλος με τη γειτόνισσα του, τη θρυλική Ρομπέρτα Φλακ, σύμφωνα με το People.

♥️🙏🏻😘

A Goodnight kiss for my brother, after spending the evening with him, having a lil dinner & chatting the night away, at The Dakota.

Something we rarely get to do…

Thankful pic.twitter.com/wRCwuoJlvj

— Julian Lennon (@JulianLennon) December 15, 2024