Σάλος έχει προκληθεί με την ταινία «Mary», η οποία κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες στο Netflix, εν όψει των Χριστουγέννων. Πρόκειται για μια θρησκευτικού περιεχομένου ταινία, η οποία έχει εξοργίσει τόσο τους Παλαιστίνιους όσο και τους χριστιανούς. Ειδικότερα το βιβλικό έπος «Mary», επικεντρώνεται στην ιστορία της Παρθένου Μαρίας μέσα από τα δικά της μάτια, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες και τη θυσία της για να προστατεύσει το παιδί της, τον Υιό του Θεού.

Το «πρόβλημα», σύμφωνα με την Telegraph, έγκειται στο γεγονός ότι η ηθοποιός που υποδύεται τη μητέρα του θεού είναι Ισραηλινή και σε συνδυασμό με τον πόλεμο στη Γάζα και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η ταινία έχει προκαλέσει την οργή των Παλαιστινίων αλλά και των πιο θρησκόληπτων χριστιανών, σε όλο τον πλανήτη.

Η 22χρονη Noa Cohen υποδύεται τη Μαρία και το Χ γέμισε με σχόλια του τύπου: «Ο Ιησούς, η Μαρία και όλοι σε αυτό το σόου πρέπει να είναι Παλαιστίνιοι» και «υπάρχει κάτι πολύ προσβλητικό στο να παίζει μία Ισραηλινή ηθοποιός τη Μαρία, ενώ το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων».

«Για τους Παλαιστίνιους, που ζουν υπό κατοχή και συνεχή εκτοπισμό, τέτοιες επιλογές (στο καστ) επιδεινώνουν μια μακρά ιστορία διαγραφής από την πολιτιστική και ιστορική αφήγηση» αναφέρει κάποιο πιο μετριοπαθές σχόλιο, βασιζόμενο στα βιβλικά εδάφη της σημερινής Παλαιστίνης.

This is how the angel Gabriel is portrayed in the Netflix film Mary. pic.twitter.com/JYVEeh9SI6

— Burnt Popcorn & Politics (@BurntPopPol) December 8, 2024