Η Μαρία Κηλαηδόνη ξανάνοιξε το πανέμορφο «Πατάρι» του θεάτρου «Μεταξουργείο», τον χώρο που δημιούργησε ο μοναδικός Λουκιανός Κηλαηδόνης, και μας προσκαλεί κάθε Σάββατο να περάσουμε υπέροχες μουσικές βραδιές, γεμάτες κέφι!

Η έναρξη των εμφανίσεών της ήταν εξαιρετική και οι εντυπώσεις από τα συνεχόμενα sold out του χώρου ήταν μόνο θετικές! Οι καλεσμένοι της Δώρος Δημοσθένους, Τζώνυ Βαβούρας, Picos Apicos and the Pina Coladas και Φοίβος Δεληβοριάς γέμισαν με μαγεία το «Πατάρι» και παραδίδουν τη σκυτάλη στους επόμενους!

Πιο αναλυτικά για τον μήνα Ιανουάριο και τα 2 πρώτα Σάββατα του Φεβρουαρίου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 11 Ιανουαρίου: Η Μαρία Κηλαηδόνη φιλοξενεί ως καλεσμένη της τη Ρένα Μόρφη

Σάββατο 18 Ιανουαρίου: Η Μαρία Κηλαηδόνη φιλοξενεί ως καλεσμένους της τους Στάθη Δρογώση και Μανώλη Φάμελλο

Σάββατο 25 Ιανουαρίου: Η Μαρία Κηλαηδόνη σε μια Country και Blues βραδιά με καλεσμένους της τον Blue John και τους «Red Wing»

Σάββατο 1η Φεβρουαρίου: Ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει στο «Πατάρι» του Λουκιανού

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου: 8 χρόνια χωρίς τον Λουκιανό, μια βραδιά αφιερωμένη σε αυτόν με καλεσμένους έκπληξη!

Στην πορεία θα ανακοινωθούν και οι επόμενοι καλεσμένοι!

Μόνιμοι στην παρέα τους ο Θέμος «Apicos» Ρίζος από τους κεφάτους «Picos Apicos and the Pina Coladas», στο τραγούδι και στην κιθάρα, ο Mάριος Πετρίδης στο μπάσο και ο Ορέστης Γράβαρης στα τύμπανα!

Ραντεβού στο «Πατάρι» του θεάτρου «Μεταξουργείο», με τη Μαρία Κηλαηδόνη, στον ρόλο της οικοδέσποινας! Για όλους εμάς που μας έχει λείψει ένα στέκι με ωραίες μουσικές, καλά ποτά και νόστιμη φρεσκοψημένη πίτσα!

Δείτε το βίντεο με τον Φοίβο Δεληβοριά και τη Μαρία Κηλαηδόνη

Κάθε Σάββατο στις 22:30

Το «Πατάρι» στο Θέατρο «Μεταξουργείο»

Διεύθυνση: Ακαδήμου 14, 10436, Κεραμεικός

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 6948 053145

Είσοδος: 8 ευρώ

Το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου η είσοδος θα είναι 15 ευρώ