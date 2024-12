Ο Τζέιμι Φοξ αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε κώμα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιπέτειας που πέρασε με την υγεία του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε πως η κατάσταση της υγείας του ήταν σοβαρότερη απ’ ό,τι αρχικά είχε γίνει γνωστό, καθώς βρισκόταν σε κώμα για εβδομάδες.

Η εξομολόγηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μαγνητοσκόπησης της νέας του κωμικής εκπομπής στο Netflix, «Jamie Foxx: What Had Happened Was…», που γυρίστηκε στην Ατλάντα, τον Οκτώβριο.

Jamie Foxx reveals he was in a coma during health scare on new Netflix special https://t.co/txL45XGYXJ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 7, 2024

