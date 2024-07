Η Εμίλια Κλαρκ, ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η Σιμόν Άσλεϊ δανείζουν τις φωνές τους στο επερχόμενο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «The Night Before Christmas in Wonderland» (Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα στη Xώρα των Θαυμάτων).

Σε παραγωγή της Universal Pictures Content Group και της Lupus Films, η ταινία βασίζεται στο βιβλίο μπεστ σέλερ της Κάρις Μπέξινγκτον, η οποία συνδύασε δύο κλασικές ιστορίες: την «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ και το ποίημα του Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ «Twas the Night Before Christmas» (επίσης γνωστό ως «A Visit from St. Nicholas»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το βιβλίο της Κάρις Μπέξινγκτον είναι εικονογραφημένο από την Κέιτ Χίντλεϊ.

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ πρόκειται να δανείσει τη φωνή στον Άγιο Βασίλη, η Εμίλια Κλαρκ θα είναι η Βασίλισσα των Καρδιών και η Σιμόν Άσλεϊ θα είναι η Αλίκη.

Ο Πίτερ Μπέιντον, ο οποίος σκηνοθέτησε τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse» θα αναάβει τη σκηνοθεσία σε σενάριο της Σάρα Ντάντι, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου σε δίστιχα με ομοιοκαταληξία. Ο Γκάι Τσάμπερς και η στιχουργός Έιμι Γουέιτζ γράφουν την αυθεντική μουσική και τα τραγούδια, σύμφωνα με το Variety.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα στη χώρα των Θαυμάτων» είναι γεμάτη διασκέδαση και εορταστικές ανατροπές» αναφέρει η περίληψη. «Αυτή τη φορά, είναι η σειρά του Άγιου Βασίλη για μια περιπέτεια στην τρύπα του κουνελιού» σημειώνεται.