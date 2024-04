Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Netflix «Scoop», Τζίλιαν Άντερσον αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην πρωινή εκπομπή «Today» ότι επέστρεψε στα γυρίσματα του «The X-Files», μόλις 10 ημέρες από τη γέννηση της κόρης της Πάιπερ, το 1994.

Σύμφωνα με το People, η ηθοποιός έχει αποκτήσει τη μεγαλύτερη κόρη της με τον σχεδιαστή παραγωγής Κλιντ Κλοτζ (Clyde Klotz) ενώ είναι επίσης μητέρα του 15χρονου Όσκαρ και του 17χρονου Φέλιξ με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Γκρίφιθς (Mark Griffiths).

«Αν δεν αισθανόμουν τόσο ένοχη που έμεινα έγκυος στην πρώτη σεζόν, ίσως να φρόντιζα καλύτερα τον εαυτό μου και να σκεφτόμουν περισσότερο τι χρειαζόμουν για το συμφέρον μου εκείνη την εποχή», είπε η ηθοποιός στη Σαβάνα Γκάθρι.

«Αλλά νομίζω ότι ήμουν τόσο απορροφημένη από τις σκέψεις “παραλίγο να με απολύσουν, θα τα κάνω θάλασσα, θα κάνω ό,τι μου πουν”. Οπότε ναι, 10 ημέρες μετά από μια καισαρική τομή. Αλλά ακόμα μιλάμε γι’ αυτό, σωστά; Είναι ενδιαφέρον. Ό,τι κι αν ήταν, πριν από 30 χρόνια».

