Το «Purple Haze» είναι ένα εμβληματικό τραγούδι της ψυχεδελικής ροκ μουσικής, γραμμένο το 1967 από τον Τζίμι Χέντριξ.

Στα τέλη του 1966, o Χέντριξ ζούσε στο Λονδίνο και βρισκόταν στην αρχή μιας σύντομης, αλλά σπουδαίας καριέρας. Ένα βράδυ, ο μάνατζερ και παραγωγός του Τσας Τσάντλερ, πρώην μπασίστας των Animals, τον άκουσε να παίζει ένα ριφ στα παρασκήνια ενός κλαμπ του Λονδίνου, πριν από μία συναυλία. Του κίνησε το ενδιαφέρον και τον προέτρεψε να το διαμορφώσει σε τραγούδι.

Ο Χέντριξ έγραψε τους στίχους την επομένη των Χριστουγέννων του 1966 και στις 11 Ιανουαρίου 1967 μπήκε στο στούντιο «De Lane Lea» του Λονδίνου για να το ηχογραφήσει με τον προσωρινό τίτλο «Purle Haze-Jesus Saves». Μαζί του, ο μπασίστας Νόελ Ρέντινγκ και ο ντράμερ Μιτς Μίτσελ. Οι ηχογραφήσεις ολοκληρώθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου στο στούντιο «Olympic» του Λονδίνου.

Το τραγούδι με τον τίτλο «Purple Haze» κυκλοφόρησε σε σινγκλ στις 17 Μαρτίου 1967 στη Μεγάλη Βρετανία (β’ πλευρά το τραγούδι «51st Anniversary») κι έφθασε ως το Νο3 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου 1967 (β’ πλευρά το τραγούδι «The Wind Cries Mary»), χωρίς να γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία, αφού έφθασε ως το Νο65 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο πρώτο άλμπουμ του Χέντριξ «Are You Experienced?».

Το «Purple Haze» (Πορφυρή Καταχνιά) πιστεύεται ότι αναφέρεται στον κόσμο των ναρκωτικών. Ο Χέντριξ απέκρουε τη διαδεδομένη αυτή άποψη και το θεωρούσε ένα ακόμα ερωτικό του τραγούδι. Είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι ο στίχος «Whatever it is, that girl put a spell on me» αποτελεί τη βάση για την κατανόηση του τραγουδιού. Πάντως, Purple Haze αποκαλείται ένας τύπος μαριχουάνας, αλλά και το LSD, επειδή η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Sandoz το κυκλοφορούσε σε κάψουλες χρώματος μωβ.

Ο Χέντριξ, όπως έχει δηλώσει, εμπνεύστηκε το τραγούδι από ένα όνειρο που είδε στον ύπνο του. Βάδιζε χαμένος κάτω από τη θάλασσα, ώσπου ο Χριστός τον έσωσε. Η φράση «Purle Haze» έχει σχέση με το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του αμερικανού συγγραφέα Φίλιπ Φάρμερ «Night of Light», που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1957, αν και πρωτοσυναντάται το 1861 στο 54ο κεφάλαιο του μυθιστορήματος του Κάρολου Ντίκενς «Μεγάλες Προσδοκίες» («There was the red sun, on the low level of the shore, in a purple haze, fast deepening into black…»).

Τον Μάρτιο του 2005 το βρετανικό μουσικό περιοδικό «Q» κατέταξε το «Purple Haze» στην κορυφή της λίστας με τα «100 σπουδαιότερα κιθαριστικά τραγούδια» όλων των εποχών. Στην αντίστοιχη λίστα του αμερικανικού περιοδικού «Rolling Stone» κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ στον κατάλογο του ίδιου περιοδικού με τα «500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών» ψηφίστηκε στη 17η θέση.

Το «Purple Haze» έχουν διασκευάσει δεκάδες καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη μουσικής. Το εκπληκτικό είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα σε καλλιτέχνες της κλασικής μουσικής. Διασκευές του έχουν παρουσιάσει οι Kronos Quartet, Meridian Arts Ensemble, Hampton String Quartet και ο εκκεντρικός Νάιτζελ Κένεντι. Τις κιθαριστικές τεχνικές του τραγουδιού έχουν κοπιάρει πολλοί ροκ κιθαρίστες, ιδιαίτερα από τον χώρο του χέβι μέταλ.

Οι στίχοι του Purple Haze

Purple haze all in my brain

Lately things just don’t seem the same

Actin’ funny, but I don’t know why

‘Scuse me while I kiss the sky

Purple haze all around

Don’t know if I’m comin’ up or down

Am I happy or in misery?

Whatever it is, that girl put a spell on me

Help me help me

Oh no no… no

Yeah

Purple haze all in my eyes

Don’t know if it’s day or night

You’ve got me blowin, blowin my mind

Is it tomorrow or just the end of time?

No, help me aw yeah! oh no no oh help me…

Πηγή: sansimera.gr