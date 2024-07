Ο Βίγκο Μόρτενσεν αποκάλυψε γιατί δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλη κινηματογραφική σειρά του Χόλιγουντ μετά την τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Ο Μόρτενσεν, ο οποίος υποδύθηκε τον Άραγκορν στην εμβληματική τριλογία τη δεκαετία του 2000, είπε ότι η βασική του προτεραιότητά του όταν διάλεγε μια ταινία ήταν ότι έπρεπε να έχει καλό σενάριο και όχι απαραίτητα μεγάλο προϋπολογισμό.

Ο ηθοποιός είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να συμμετέχει σε κινηματογραφικά franchise, αλλά διατύπωσε την εκτίμηση ότι συνήθως δεν είναι «τόσο καλά».

«Δεν αναζητώ ή αποφεύγω πραγματικά κανένα κινηματογραφικό είδος ή προϋπολογισμό οποιουδήποτε μεγέθους. Απλώς αναζητώ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Δεν έχει σημασία για μένα ποιο είναι το είδος ή ποιος είναι ο προϋπολογισμός ή ποιος σκηνοθετεί» υπογράμμισε.

Ο Βίγκο Μόρτενσεν σε συνέντευξή του στο Vanity Fair τόνισε ότι έχει σημασία η ιστορία του κινηματογραφικού έργου και αν πιστεύει ότι είναι κατάλληλος για τον χαρακτήρα.

«Αυτό ισχύει για τα franchise. Αν κάποιος ερχόταν σε μένα με την X ταινία, το τρίτο μέρος ή το ένατο μέρος και πίστευα ότι ήταν ένας υπέροχος χαρακτήρας και ήθελα να υποδυθώ αυτόν τον χαρακτήρα και θεωρούσα ότι είχα κάτι να συνεισφέρω, θα το έκανα. Δεν είμαι εναντίον των frachise. Αλλά συνήθως δεν είναι τόσο καλά. Εννοώ, για μένα, συνήθως δεν είναι τόσο καλογραμμένα. Είναι κάπως προβλέψιμα» ανέφερε.

Viggo Mortensen hasn’t acted in a Hollywood franchise since “Lord of the Rings” because “they’re not usually that good. I mean, to me, they’re not usually that well-written.”

“I don’t really look for or avoid any kind of genre or any size budget. I just look for interesting… pic.twitter.com/BwwddvmuXc

— Variety (@Variety) July 16, 2024