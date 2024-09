Η Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Αν Λόου, η οποία σχεδίασε το νυφικό της Τζάκι Κένεντι το 1953 είναι το θέμα μιας νέας βιογραφικής ταινίας που θα αναλάβει να υλοποιήσει η TriStar Pictures της Sony.

Η ταινία εποχής «The Dress», όπως αναφέρει το THR θα περιγράφει λεπτομερώς πώς στην Αν Λόου, η οποία πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που είχε κατάστημα στη Madison Avenue, ανατέθηκε να σχεδιάσει το εμβληματικό νυφικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι Μίκα Φίτζερμαν-Μπλου και Νόα Χάρπστερ έχουν επιλεγεί για να γράψουν το σενάριο, το οποίο θα βασίζεται στο βιβλίο «By Her Own Design» της Πάιπερ Χιούγκουλι.

Η τενίστρια και επιχειρηματίας Σερένα Γουίλιαμς και η βραβευμένη με Όσκαρ σχεδιάστρια κοστουμιών Ρουθ Κάρτερ θα είναι παραγωγοί μέσω του στούντιο Nine Two Six Productions της Γουίλιαμς.

Η Αν Λόου, η οποία πέθανε το 1981, ήταν γνωστή για τα σχέδιά της στα μέσα του αιώνα και είχε ντύσει μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα στην ιστορία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών Ροκφέλερ, Ρούζβελτ και των Rockefellers, των Roosevelts και Ντι Ποντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γεννήθηκε στο Κλέιτον της Αλαμπάμα το 1898. Η μητέρα της που ήταν μοδίστρα πέθανε ξαφνικά όταν η Αν ήταν μόλις 16 ετών. Την περίοδο που φοιτούσε στο γυμνάσιο, η Αν ανέλαβε και ολοκλήρωσε τα ημιτελή σχέδια της μητέρας της εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένης μιας παραγγελίας από την πρώτη κυρία της Αλαμπάμα το 1914.

Έγινε δεκτή στη Σχολή Σχεδίου S. T. Taylor στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 19 ετών. Ως μόνη μαύρη φοιτήτρια, η Αν είχε έναν ξεχωριστό χώρο για να κάθεται και να εργάζεται, μακριά από τους άλλους σχεδιαστές.

Η Αν Λόου ανέλαβε να σχεδιάσει το νυφικό από ταφτά από ιβουάρ μετάξι που φόρεσε η Τζάκι Κένεντι στον γάμο της με τον Τζον Φ. Κένεντι.