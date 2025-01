Βραδινά φορέματα που φορέθηκαν από σταρ του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων από την Αντζελίνα Τζολί και την Αν Χάθαγουεϊ αναμένεται να πωληθεί σε τιμές ρεκόρ σε δημοπρασία.

Πλισέ φόρεμα από σιφόν και τούλι με ντραπέ κάπα μέχρι το πάτωμα που φορούσε η Τζολί στην πρεμιέρα της ταινίας «Maleficent: Mistress Of Evil» το 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι θα πωληθεί 4.000 έως 6.000 αγγλικές λίρες.

Στη δημοπρασία δημιουργιών υψηλής ραπτικής από τα αρχεία του οίκου Ralph & Russo πωλείται επίσης μπαλούν φόρεμα από μεταξωτή οργάντζα σε χρώμα κερασιού και σμέουρου που φορούσε η Χάθαγουεϊ, στην εικονική πρεμιέρα του The Witches στο Λονδίνο το 2020.

Το φόρεμα, το οποίο έχει επίσης ασορτί μπολερό και βολάν από τούλι θα μπορούσε να πωληθεί έως και 8.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με την υψηλότερη εκτίμηση.

Στράπλες φόρεμα με κορσέ που φορούσε η σταρ του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians», Κάιλι Τζένερ μετά το πάρτι των Oscars του Vanity Fair το 2020, το οποίο αναμένεται να πουληθεί στην τιμή των 4.000 – 6.000 αγγλικών λιρών.

Η Μεγκ Ράντελ, επικεφαλής του τομέα μόδας και αξεσουάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη του οίκου Bonhams, δήλωσε: «Είναι σπάνιο προνόμιο να μπορείς να παρουσιάσεις τόσες πολλές εξαιρετικές δημιουργίες υψηλής ραπτικής από το ατελιέ του Ralph & Russo, συμπεριλαμβανομένης μιας επιλογής σχεδίων που φορέθηκαν στο κόκκινο χαλί».

«Τα φορέματα κόβουν την ανάσα, αφού έχουν διακοσμηθεί από τα επιδέξια χέρια κεντητριών του πρώην ατελιέ και χρειάστηκαν πολλές ώρες για να ολοκληρωθούν. Η δεξιοτεχνία τους μπορεί να συγκριθεί μόνο με ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης».

Μπλε ναυτική και μαύρη βραδινή τουαλέτα που φόρεσε η Άνα ντε Άρμας στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2020 και λευκό μεταξωτό ασύμμετρο φόρεμα με κρύσταλλα και γυάλινες χάντρες με το οποίο εμφανίστηκε η Becky G στην τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων την ίδια χρονιά, όταν κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερη Λάτιν Γυναίκα Καλλιτέχνης πωλούνται επίσης στη δημοπρασία, που διεξάγεται on line στον δικτυακό τόπο του οίκου δημοπρασιών από τις 16 έως τις 29 Ιανουαρίου.