Η επική σειρά «Shogun», που εκτυλίσσεται στη φεουδαρχική Ιαπωνία, ηγήθηκε των φετινών υποψηφίων για τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy, που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη στη Νότια Καλιφόρνια, συγκεντρώνοντας 25 υποψηφιότητες.

Το Netflix προηγείται με 107 υποψηφιότητες ενώ ακολουθεί το δίκτυο FX που σημείωσε νέο ρεκόρ με 93 υποψηφιότητες, ξεπερνώντας τις 56 υποψηφιότητες που είχε το 2016.

Το Apple TV+ συγκέντρωσε 72 υποψηφιότητες για Emmy και η Max (πρώην ΗΒΟ Max) περιλαμβάνοντας και περιεχόμενο της Disney, συγκέντρωσε 91 υποψηφιότητες. To ΗΒΟ ήταν επικεφαλής στην κούρσα των υποψηφιοτήτων στα 17 από τα προηγούμενα 20 χρόνια. Πέρυσι είχε 127 υποψηφιότητες και 31 βραβεία.

Το ABC και το CBS ισοβάθμησαν στην 4η θέση με 38 υποψηφιότητες το καθένα, ενώ το Amazon Prime Video βρέθηκε στην 5η θέση με 37 υποψηφιότητες.

Τέλος, σε επίπεδο μιντιακών κολοσσών, η Disney, που αποτελείται από τις εταιρείες ABC, Disney+, Hulu, FX, 20th Television, Disney Branded Television και National Geographic, συγκέντρωσε συνολικά 183 υποψηφιότητες.

Καλύτερο Δράμα

Η πρώτη σεζόν της σειράς «Shogun» του FX θα διαγωνιστεί στην κατηγορία καλύτερου δράματος, με την τελευταία σεζόν του βρετανικού βασιλικού έπους «The Crown», τη διακεκριμένη διασκευή βιντεοπαιχνιδιών «Fallout» του Amazon, το δράμα εποχής «The Gilded Age», την τρίτη σεζόν του «The Morning Show», το αναγνωρισμένο remake του «Mr and Mrs Smith» του Amazon, το κατασκοπευτικό δράμα «Slow Horses» και το «3 Body Problem» του Netflix.

Μια άλλη σειρά του FX, το «The Bear», σημείωσε ρεκόρ για κωμωδία σε μια χρονιά με 23 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για την καλύτερη κωμική σειρά, τίτλο που είχε κατακτήσει πέρυσι και καλείται να υπερασπιστεί φέτος.

Άλλες υποψήφιες κωμωδίες ήταν το επιτυχημένο «Abbott Elementary» του ABC, που διαδραματίζεται σε ένα υποχρηματοδοτούμενο σχολείο της Φιλαδέλφειας, η τρίτη σεζόν του «Hacks» του HBO, η τελευταία σεζόν του «Curb Your Enthusiasm», η νέα αστραφτερή σειρά «Palm Royale» της Apple, το «Reservation Dogs», το αγαπημένο cult «What We Do in the Shadows» του FX και η σειρά μυστηρίου «Only Murders in the Building».

Η επιτυχία του Netflix, «Baby Reindeer», συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες, αφού αποτέλεσε την επιτυχία-έκπληξη για το δίκτυο. Η δραματική σειρά που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, για έναν κωμικό που αντιμετωπίζει μια stalker, συγκέντρωσε υποψηφιότητες για τον πρωταγωνιστή Ρίτσαρντ Γκαντ καθώς και για τη συμπρωταγωνίστρια Tζέσικα Γκάνινγκ.

Στην κατηγορία των σειρών μικρής διάρκειας ή ανθολογίας, θα αναμετρηθεί με τις σειρές «Fargo», «Lessons in Chemistry», «Ripley» και «True Detective: Night Country», η οποία συγκέντρωσε 19 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για την πρωταγωνίστρια Τζόντι Φόστερ.

Ερμηνείες

Στην κατηγορία του πρωταγωνιστικού ρόλου σε δράμα οι Βρετανοί ηθοποιοί Ίντρις Έλμπα, Γκάρι Όλντμαν και Ντόμινικ Γουέστ αναμετρώνται με τους Γουόλτον Γκόγκινς, Ντόναλντ Γκλόβερ και Χιρογιούκι Σανάντα, ενώ στην κατηγορία του πρωταγωνιστικού ρόλου σε δράμα η Βρετανίδα Ιμέλντα Στόντον αναμετράται με τις Τζένιφερ Άνιστον, Κάρι Κουν, Μάγια Έρσκιν, Άννα Σαουάι και Ρις Γουίδερσπουν.

Οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Νταβίν Τζόι Ράντολφ, πρόσφατοι νικητές των Όσκαρ, απέσπασαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «The Sympathiser» και «Only Murders in the Building», αντίστοιχα. Η Ράντολφ έχει να αντιμετωπίσει ως αντιπάλους, στην κατηγορία του guest actress της κωμωδίας, τις Ολίβια Κόλμαν και Τζέιμι Λι Κέρτις.

Η 76η τελετή απονομής των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, μόλις οκτώ μήνες μετά την προηγούμενη, η οποία καθυστέρησε λόγω των απεργιών στο Χόλιγουντ, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το δίκτυο ABC.

«Αν και η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από σημαντικές προκλήσεις για τη βιομηχανία μας και το εργατικό δυναμικό της, υπήρξε πληθώρα αξιόλογων προγραμμάτων, εξαιρετικών ερμηνειών και εντυπωσιακών αφηγήσεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τηλεοπτικής Ακαδημίας, Κρις Αμπρέγκο.

Οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

3 Body Problem

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Τζένιφερ Άνιστον (The Morning Show)

Κάρι Κουν (The Gilded Age)

Μάγια Έρσκιν (Mr. and Mrs. Smith)

Άνα Σαγουάι (Shogun)

Ιμέλντα Στόντον (The Crown)

Ριζ Γουίδερσπουν (The Morning Show)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Ίντρις Έλμπα (Hijack)

Ντόναλντ Γκλόβερ (Mr. & Mrs. Smith)

Γουόλτον Γκόγκινς (Fallout)

Γκάρι Όλντμαν (Slow Horses)

Χιρογιούκι Σανάντα (Shogun)

Ντόμινικ Γουέστ (The Crown)

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Κριστίν Μπαράνσκι (The Gilded Age)

Νικόλ Μπεχαρί (The Morning Show)

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)

Γκρέτα Λι (The Morning Show)

Λέσλι Μάνβιλ (The Crown)

Κάρει Πίτμαν (The Morning Show)

Χόλαντ Τέιλορ (The Morning Show)

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Ταντανόμπου Ασάνο (Shogun)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Μαρκ Ντουπλά (The Morning Show)

Τζον Χαμ (The Morning Show)

Τακεχίρο Χίρα (Shōgun)

Τζακ Λόουντεν (Slow Horses)

Τζόναθαν Πράις (The Crown)

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Ματ Μπέρι (What We Do in the Shadows)

Λάρι Ντέιβιντ (Curb Your Enthusiasm)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Ντι Φάραο Γουν-Α-Τάι (Reservation Dogs)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary)

Άγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελένα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Μάγια Ρούντολφ (Loot)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Κρίστεν Γουίγκ (Palm Royale)

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Λίονελ Μπόις (The Bear)

Πολ Ντάουνς (Hacks)

Έμπον Μος-Μπάχαρακ (The Bear)

Πολ Ραντ (Only Murders In The Building)

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς (Abbott Elementary)

Μπόουεν Γιανγκ (Saturday Night Live)

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Κάρολ Μπουρνέτ (Palm Royale)

Λίζα Κόλον-Ζάγιας (The Bear)

Χάνα Εϊνμπάιντερ (Hacks)

Τζανέλ Τζέιμς (Abbott Elementary)

Σέριλ Λι Ραλφ (Abbott Elementary)

Μέριλ Στριπ (Only Murders In The Building)

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Ματ Μπόμερ (Fellow Travelers)

Ρίτσαρντ Γκαντ (Baby Reindeer)

Τζον Χαμ (Fargo)

Τομ Χολάντερ (Feud: Capote vs. the Swans)

Άντριου Σκοτ (Ripley)

A’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τζόντι Φόστερ (True Detective: Night Country)

Μπρι Λάρσον (Lessons in Chemistry)

Τζούνο Τεμπλ (Fargo)

Σοφία Βεργκάρα (Griselda)

Ναόμι Γουάτς (Feud: Capote vs. the Swans)

Καλύτερο Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Καλύτερο Reality Show

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice